Komora: Rozvoj OZE v Česku dál táhne jen fotovoltaika, ostatní zdroje zaostávají

Rozvoj obnovitelných zdrojů v Česku táhne pouze fotovoltaika, ostatní zdroje stále zaostávají. Přispívají k tomu i kroky státu. Na tiskové konferenci to uvedli zástupci Komory obnovitelných zdrojů energie (Komory OZE). Stát podle nich do budoucna až příliš spoléhá mimo jiné na plyn, a to právě na úkor obnovitelných zdrojů. Malým pozitivem je postupný rozvoj větrné energetiky, stále však jen velmi pomalý, podotkli. "Energetická krize v roce 2022 nasměrovala naši pozornost k obnovitelným zdrojům a podpoře jejich rychlejšího rozvoje. S odstupem dvou, tří let se však ukazuje, že se rozjely pouze fotovoltaiky. Větrníky jsou snad na začátku nového startu, ale zbytek obnovitelné energetiky na svou příležitost teprve čeká," řekl předseda Komory OZE Štěpán Chalupa.

Do tuzemské sítě bylo loni připojeno přes 45.000 fotovoltaických elektráren s výkonem 983 megawattů. Celkově je jich nyní v soustavě více než 213.000, což je meziročně o čtvrtinu více a čtyřikrát více než před třemi lety.