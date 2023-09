Komora: V roce 2030 by mohlo přes 35 procent elektřiny a tepla pocházet z obnovitelných zdrojů

V roce 2030 by mohlo v Česku více než 35 procent spotřebované elektřiny a tepla pocházet z obnovitelných zdrojů energie (OZE). Oproti současnosti by se podíl více než zdvojnásobil. Rozvoj obnovitelných zdrojů by měla táhnout tepelná čerpadla, fotovoltaika a větrné elektrárny. Vyplývá to z prognózy Komory obnovitelných zdrojů energie, kterou dnes představili její zástupci novinářům a v minulých dnech komora předložila vládě. Kabinet v současnosti pracuje na aktualizaci národního energeticko-klimatického plánu, který by měla ČR do konce měsíce odeslat k posouzení Evropské komisi. Plán by v příštím týdnu měla projednat vláda. Podle dat Eurostatu byl tuzemský podíl elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů v Česku v roce 2021 kolem 17,7 procent. V současné době ČR podle předloňských dat Eurostatu zaostává ve využití OZE zejména v případě elektřiny. Její podíl na celkově spotřebě v roce 2021 činil 14,5 procenta. U tepla byl podíl před dvěma roky 24,5 procenta. Do roku 2030 by výroba z OZE měla podle komory výrazně vzrůst. U obou zdrojů by podíl měl překonat 35 procent. Hlavní část energií z obnovitelných zdrojů by měl v budoucnu podle analýzy pocházet z fotovoltaiky, tepelných čerpadel nebo větrných elektráren.