Koncert Legendy legendám podpoří výstavbu kaple sv. Jana Pavla II. v Loučce

Výstavbu kaple sv. Jana Pavla II. v Loučce nedaleko Vizovic na Zlínsku podpoří v neděli 7. května koncert Legendy legendám. Zazní nejen písně Jiřího Schelingera nebo Karla Kryla, ale také největší hity současných rockových legend, to vše v akustických verzích, svým kolegům a kamarádům vzdají poctu Láďa Křížek, Tanja, Citron i Aleš Brichta, řekl ČTK pořadatel Josef Kořenek. Kaple by měla podle iniciátorů její výstavby být poděkováním za záchranu obce na konci druhé světové války. Hrozilo jí vypálení nacisty jako v nedaleké osadě Ploština, Prlově nebo Vařákových pasekách. Vizovické vrchy se na přelomu let 1944 a 1945 staly útočištěm členů partyzánského hnutí, nacisté osady vypálili kvůli spolupráci tamních obyvatel s partyzány. V Loučce shořelo několik hospodářských budov, lidé však nezemřeli. "Za tento zázrak záchrany obce před vypálením chtějí místní obyvatelé po 80 letech poděkovat Pánu Bohu zbudováním kaple s unikátní zvonohrou, která bude zasvěcena sv. Janu Pavlu II," uvedli iniciátoři.