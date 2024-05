Korespondenční volba z ciziny je ve Sněmovně před závěrečným schvalováním

Zavedení možnosti korespondenční volby pro Čechy žijící v zahraničí je ve Sněmovně před závěrečným schvalováním, mohlo by se uskutečnit ještě tento měsíc. Poslanci opozičního hnutí ANO navrhli další úpravy koaliční volební novely, SPD prosazuje její zamítnutí. Mimořádná schůze svolaná z koaličního podnětu k nynějšímu druhému čtení předlohy trvala dva jednací dny, debata vyplnila zhruba 20 hodin čistého času.

Projednávání korespondenční volby brzdili stejně jako v úvodním kole poslanci ANO a SPD. Obě hnutí se u krajanů v minulých volbách do Sněmovny netěšila takové oblibě jako vládní strany. Kritiku opozičních zástupců spojovala opakovaná tvrzení, že korespondenční volba je účelová a nezaručuje dodržení ústavní zásady o rovnosti, přímosti a tajnosti hlasování. Poslanci těchto hnutí varovali také třeba před rozšířením možností manipulace s hlasy a před snížením důvěry veřejnosti ve volby.

Koaliční představitelé s takovými výtkami nesouhlasili. Korespondenční hlasování podle vládních poslanců zlepší Čechům pobývajícím v zahraničí dostupnost volebního práva.

Možnost korespondenční volby ze zahraničí by mohli podle koaliční předlohy využít čeští občané, kteří budou zapsáni u místně příslušného zastupitelského úřadu do voličského seznamu. Hlasovat poštou by pak mohli v prezidentských, evropských a sněmovních volbách. Opoziční strany v předchozích volbách u zahraničních voličů nikdy neuspěly a navrhují odsunutí počátku úpravy až na rok 2026.