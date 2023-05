Křišťálový glóbus převezme na festivalu ve Varech Russell Crowe

Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii na filmovém festivalu v Karlových Varech dostane herec a režisér, držitel Oscara a dvou Zlatých glóbů Russell Crowe. Se svou skupinou Indoor Garden Party zahraje na zahajovacím koncertě 30. června. Festival to uvedl v tiskové zprávě. Karlovarský festival uvede při příležitosti ocenění Russella Crowea historický dobrodružný snímek Petera Weira Master a Commander: Odvrácená strana světa (Master and Commander: The Far Side of the World, 2003), od jehož vzniku uplyne letos 20 let. Film byl oceněn dvěma Oscary a získal deset oscarových nominací, Crowe byl za úlohu kapitána Aubreyho nominován na Zlatý Glóbus. Russell Crowe pochází z novozélandského Wellingtonu, od dětství však žije v Austrálii. Hereckou kariéru započal už v šesti letech účinkováním v televizi a divadle.

Organizátoři festivalu v tiskové zprávě také uvedli, že letošní znělka připomene opět jednoho z hostů mezinárodní přehlídky, amerického herce a producenta Johnnyho Deppa. Znělku, kterou opět natočil režisér Ivan Zachariáš, uvidí poprvé publikum při zahájení 57. ročníku festivalu. Depp je už osmnáctou osobností, která natočila znělku speciálně pro Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary.