Kulhánek: Demontáž česko-ruských vztahů by byla nerozumná, návrat do normálu ale potrvá

Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) promluvili na tradiční poradě českých velvyslanců v Černínském paláci v Praze. Babiš v úvodním projevu zdůraznil důležitost ekonomické diplomacie. Diplomaty vybídl, aby hledali oblasti, kde lze hospodářskou spolupráci zlepšovat. "Prosazování ekonomických zájmů našich firem a lidskoprávní politika se nevylučují. Obrana lidských práv je jedním z tradičních pilířů české zahraniční politiky," uvedl. Za pilíř zahraniční politiky považuje Babiš vztahy se sousedy. "Jsou dnes nejlepší v naší historii," řekl. V oblasti bilaterálních vztahů zmínil Babiš jako klíčové partnery také Německo, USA, Izrael, Velkou Británii či Francii. Stál by o zlepšení vztahů s Ruskem, ale nevidí zájem druhé strany.

Ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) se v projevu se vyjádřil k nejdůležitějším oblastem, které českou diplomacii zaměstnávají. Úkolem je podle něj rozvíjet spojenectví s Izraelem včetně posilování diplomatické přítomnosti v Jeruzalémě. Komentoval mimo jiné vývoj ve vztazích s Moskvou po vyhoštění ruských diplomatů kvůli zapojení jeho agentů do výbuchů ve Vrběticích. Kulhánek postup českých úřadů ocenil. "Zachovali jsme si čest státu, který ctí mezinárodní právo a zároveň nepostupuje hystericky," řekl. Odmítl "úplnou demontáž" česko-ruských vztahů, i když návrat k normálu podle něj bude trvat dlouho. Česko by se mělo pokusit udržet obchodní nebo kulturní vztahy. Řekl, že nyní se dělá audit česko-ruských vztahů a příští týden ministerstvo organizuje uzavřený kulatý stůl se zástupci parlamentních stran. Ministr se vyjádřil i k českému předsednictví Evropské unie, za důležitý bod označil politiku rozšíření unie. Česká diplomacie podle něj bude v rámci svých priorit usilovat o silnou, odolnou a udržitelnou Evropu. Otázka migrace by se podle Kulhánka měla řešit především v zemích původu, případně v tranzitních zemích. Odmítl povinné kvóty přerozdělování uprchlíků v EU.

Při zahájení celotýdenní porady českých velvyslanců Kulhánek společně s premiérem Babišem vyznamenal českého velvyslance v Afghánistánu Jiřího Balouna za práci při evakuaci českých diplomatů i místních spolupracovníků z Kábulu. Předal mu nejvyšší resortní ocenění Za zásluhy o diplomacii.