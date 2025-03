Kulhánek: Registr eTurista bude nejspíš povinný od začátku příštího roku

Povinnost registrovat se v systému e-Turista by ubytovací zařízení mohla mít od ledna příštího roku. Původní termín, který byl stanoven na 1. července není vzhledem ke zdržení projednávání příslušné změny zákona ve Sněmovně realistické. Ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (za STAN) to uvedl při zahájení veletrhu Holiady World & Region World v pražských Letňanech. Další průtahy v projednávání novely, která je po prvním čtení ve Sněmovně, už Kulhánek neočekává. Druhé a třetí čtení by se podle něj mělo uskutečnit na jaře.

V červenci by systém mohl být nasazen do pilotního provozu, uvedl Kulhánek. "Máme tak dostatečný prostor pro testování, abychom ověřili a měli pod kontrolou funkčnost toho systému, a vyhnuli se tak třeba tomu, co nás potkalo s digitálním stavebním řízením," uvedl Kulhánek. Ve čtvrtek podle něj koalice projednala pozměňovací návrhy k novele. MMR si od registru slibuje především lepší přehled o počtu nabízených krátkodobých ubytování přes on-line platformy, jako jsou Airbnb či Booking, a s tím související větší výběr poplatků z pobytu, který jde obcím, a daně z příjmu.