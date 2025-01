Kupka povede středočeskou kandidátku ODS, neměl protikandidáta

Lídrem středočeské kandidátky ODS pro podzimní volby do Sněmovny by podle všeho měl být současný ministr dopravy Martin Kupka, na sobotním sněmu v Mělníku neměl protikandidáta. V čele kandidátky mají být i dosavadní středočeští poslanci nebo někteří z místních starostů či místostarostů. Objevit by se měla také nová jména. Sněm je pořádán jako neveřejný, promluvit na něm má i předseda strany Petr Fiala. "Očekávám i s ohledem na účast premiéra poměrně velikou diskusi, což k regionálním sněmům patří. Pevně doufám, že se mi podaří získat důvěru svých kolegů pro roli lídra středočeské kandidátky," řekl ČTK Kupka.

Místopředseda středočeské ODS Pavel Pavlík uvedl, že ze všech oblastí byl nominován na lídra jen Kupka, tak předpokládá, že se jím stane. Totéž ČTK potvrdil další místopředseda Raduan Nwelati. "Co se týče poslanců, tak se ta kandidátka podle mě bude velmi blížit tomu, co tady bylo před čtyřmi roky," dodal Nwelati. Na druhém místě by Pavlík rád viděl místopředsedu Sněmovny a šéfa středočeské ODS Jana Skopečka. Z nových tváří jmenoval například Kateřinu Jurigovou z Prahy-východ, která se dlouhodobě věnuje politice v oblasti sociální péče, starostu Kutné Hory Lukáše Seiferta nebo místostarostu Slaného Pavla Rubíka. Na kandidátce by podle Kupky měla být také řada mladých lidí.