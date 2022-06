Kvůli předsednictví ČR v EU bude mezi Prahou a Bruselem cestovat 80 tisíc lidí

Kvůli předsednictví Česka v Radě EU by mělo mezi Prahou a Bruselem cestovat celkem asi 80.000 lidí. Kritické bude zejména období od 6. do 21. července, kdy by se mezi oběma městy mělo pohybovat přes 6000 lidí, čemuž ovšem dostatečně neodpovídají kapacity leteckých linek. Vláda proto jedná s dopravci o možném posílení spojení. Variantou mohou být i lety s přestupem. Vyplývá to z informací oddělení ministra pro evropské záležitosti a prodejců letenek. Přesné počty lidí, kteří budou cestovat na trase Praha-Brusel kvůli předsednictví, budou podle mluvčího ministra pro evropské záležitosti Marka Zemana proměnné v čase. "Nicméně jako obzvlášť inkriminované se pro lety do Prahy očekávají období od 6. do 21. července, 29. až 31. srpna, celé září, 11. až 26. října, 6. až 10. a 28. až 30. listopadu a 6. až 9. prosince," vyjmenoval. Problematický může být v této souvislosti zejména první termín. V červenci totiž vláda očekává na trase kolem 6000 lidí.