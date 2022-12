Česko zvládlo předsednictví EU velmi dobře. Na domácí scéně se však úspěchy málo prezentovaly

Česká republika tím výrazně zlepšila svůj obrázek v Evropě, uvádí Vendula Kazlauskas z Asociace pro mezinárodní otázky.

"Česká republika se do velké míry poučila z předsednictví v roce 2009. Tehdy jsme byli čerstvě v EU a i to heslo 'Evropě to osladíme' ukazovalo, že jsme chtěli Evropě spíše ukázat, že něco dokážeme lépe, než ty staré státy, a hlavně na nás přitáhnout pozornost. To se ale nepodařilo mnohdy příliš šťastně.

Mám pocit, že současná vláda a současný diplomatický sbor si uvědomoval, že předsednictví není o tom, jakou pozornost na sebe přitáhneme, ale o tom, jakou práci odvedeme. Je potřeba sladit kompromisy, a ty je potřeba hledat mezi dvaceti sedmi státy. To je něco na čem jsme pracovali, i za cenu toho, že předsednictví nebylo tolik vidět. Ale o co méně bylo vidět, tak o to větší práci odvedlo a je hodnocené kladně nejenom z hlediska expertů, ale i z hlediska dalších evropských států, dalších partnerů, evropských institucí a podobně. Můžeme říci, že právě díky tomu podařenému předsednictví se Česku podařilo zlepšit svůj obrázek v Evropě, a ukázat, že můžeme být důvěryhodným státem, který opravdu dokáže práci odvést tak, jak se má."

Pražský summit EU | Foto: EU2022.cz

Které výsledky z těch, co se Česku podařilo prosadit, jsou nejdůležitější?

"Česká republika musela zvládnout mnoho věcí najednou. Musela se vypořádat jak s tou normální legislativní agendou, tak zároveň musela zvládnout aktuální krize, které na ni přistály. To se týká jak energetické krize, tak zejména války. Právě to, že se všechno podařilo zvládnout dohromady, tak to vidím jako ten nejdůležitější bod. A pokud bychom mluvili o tom největším zářezu, nebo největším dědictví, které po ČR zůstane, tak to bych hodnotila udržení jednoty EU v přístupu k Ukrajině a Rusku."

Existuje ještě něco, co Česko chtělo prosadit, a už se to nestihne?

"Česká republika spíše zvládla mnoho věcí, které původně ani netušila, že zvládne. Tady myslím hlavně klimatické balíčky a klimatické vyjednávání. Opravdu do posledních dnů se vyjednávalo i přes víkendy a noci, aby právě po českém předsednictví zůstaly vyjednané texty na stole."

Může Česko těžit do budoucna v EU z toho, že se jí povedlo předsednictví?

"Rozhodně se podařilo napravit naši pověst, která byla spíše taková, že nehrajeme úplně takovou ligu, kterou bychom mohli hrát, že se často stavíme do pozice potížistů v EU, těch, kteří jsou spíše proti všemu, než abychom konstruktivně přicházeli spíše s našimi vlastními návrhy a s naší vlastní pozicí. A to je právě něco, co se předsednictvím podařilo změnit. Ukázali jsme, že jsme stát, který pokud má pozici, kterou ví, že chce vyjednávat, tak ji dokáže vyjednat. Kromě toho teď bude poptávka po zkušených českých diplomatech a diplomatkách, což je něco, co může České republice pomoci do budoucna."

Petr Fiala a Emmanuel Macron na summitu v Praze | Foto: EU2022.cz

Pokud jsem četla nějakou kritiku na české předsednictví, tak se vztahovala na to, že se nepodařilo komunikovat směrem do Česka o tom, co vše se povedlo. Lidé o tom příliš neví.

"To mohu bohužel jenom podepsat, protože my vidíme, že to předsednictví bylo mimořádně úspěšné na evrospké úrovni. Viděli jsme, že i místopředseda Evropské komise Frans Timmermans se vyjadřoval v tom smyslu, že vidí jedno z nejúspěšnějších předsednictví, které mělo největší tah na branku, a že opravdu dokázalo vyjednat to, co se ani neočekávalo, že zvládneme. Ale v českém veřejném prostoru se to ale téměř neobjevuje. Nevidíme žádnou silnou komunikaci od jednotlivých ministrů, kteří by vysvětlovali směrem k voličům, co konkrétně vyjednali, nebo proč je důležitá Evropská unie.

Vidíme, že ani úspěšné předsednictví se nepřeklopilo do nějaké větší podpory českého členství v EU. Nejnovější data od sociologů ukazují, že v tuto chvíli by hlasovala v referendu o setrvání v EU méně než polovina českých obyvatel. A to je poměrně zarážející, pokud se podíváte, jak jsme dokázali, že můžeme hrát první ligu v EU. Ono to vychází z obav z budoucího vývoje, takže lidé ztrácejí důvěru ve stát, a tím pádem v instituce, na čemž ztrácí i EU. Ale to je úloha politiků, aby vysvětlovali, jak může EU pomáhat každému z nás i v té energetické krizi a podobně. Ale zároveň je vidět, že lidé hodnotí lépe výkon českých diplomatů a politiků právě na té evropské úrovni než doma. Větší procento lidí je spokojeno s předsednictvím, než s výkonem vlády doma," zhodnotila české předsednictví Vendula Kazlauskas z Asociace pro mezinárodní otázky. Česko teď vystřídá Švédsko.