Lázně Darkov investují 23 milionů korun do vybudování kolonády a nového parku

Lázně Darkov investují 23 milionů korun do revitalizace areálu Historických lázní v karvinské čtvrti Darkov. V prostoru před Společenským domem vybudují lázeňskou kolonádu, která dosud v Karviné není, a v části parku zcela nový lázeňský park. Projekt by měl být hotov na přelomu června a července. ČTK to dnes sdělil mluvčí lázní Miroslav Slaný. "V současnosti probíhají intenzivní práce na revitalizaci celého areálu před Společenským domem a zakládá se nový park. Ten je navržen tak, aby byl nejen estetický, ale také funkční a bezpečný. Karviňákům i lázeňským hostům nabídne překrásné lázeňské prostředí a možnost příjemné relaxace," uvedla generální ředitelka Lázní Darkov Pavlína Filipi.

Součástí první fáze revitalizace parku bylo odstranění stromů, které vykazovaly vážné známky poškození. Předcházel mu podrobný dendrologický průzkum. "Přímo před Společenským domem vznikne moderní lázeňská kolonáda s vodními prvky, zpevněnými plochami, květinovými záhony s ornamenty z letniček, živými ploty a lavičkami pro příjemné posezení," popsal projekt Slaný. Komplex Lázní Darkov tvoří dvě léčebná zařízení - moderní Rehabilitační sanatorium v Karviné-Hranicích a Historické lázně Darkov v Karviné-Darkově v původním lázeňském areálu s více než stopadesátiletou historií.