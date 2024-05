Lední medvěd Tom ze Zoo Praha, který odjel do Kazachstánu, uhynul

Lední medvěd Tom z pražské zoologické zahrady, který letos na jaře odjel na doporučení koordinátora evropského chovného programu do zoo v Almaty v Kazachstánu, nečekaně uhynul. Novinářům to dnes řekl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. Důvodem byla podle zoo v Almaty intoxikace organismu v důsledku dlouhodobého onemocnění, podle Bobka Tom však z pražské zoo odjížděl bez jakýchkoliv příznaků. Zoo Praha to chce řešit s Evropskou asociací zoologických zahrad a akvárií (EAZA).

Ze zoo v Almaty podle Bobka pražská zahrada obdržela zprávu o ledním samci naposledy 15. dubna s tím, že je v pořádku. Almaty Zoo však uvedla, že pitva prokázala, že příčinou smrti byla intoxikace organismu v důsledku chronického hnilobného zánětu čelních a nosních dutin s úplným ucpáním nosních průduchů s obsahem hlenu a nekrotickou hmotou, což vedlo k otoku mozku. "Jedná se o dlouhodobé onemocnění. Medvěd přijel již nemocný z vaší zoo," napsala Almaty Zoo.

"Pro nás je šokující, že Almaty Zoo nám tuhle zprávu 18 dnů tajila, a budeme chtít vyšetřování té věci na úrovni Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií, protože na jejich doporučení tam Tom odešel," řekl Bobek. Smyslem převezení ledního samce Toma do Kazachstánu bylo podle Bobka to, že v tamější zoo jsou lepší podmínky a lepší výběh. "Navíc tam měl dostat šanci na rozmnožování," sdělil Bobek.