Letadlo do Baku na zápas proti Dánsku čeští fanoušci nakonec nevypraví

Čeští příznivci se nakonec na sobotní čtvrtfinálový zápas fotbalové reprezentace na mistrovství Evropy proti Dánsku v Baku speciálním letadlem z Prahy nevypraví. Podle fanklubu národního týmu se nenašel dostatečný počet závazných uchazečů o cestu do ázerbájdžánské metropole, byť předběžných zájemců byly zhruba tři stovky. Cesta na utkání do Baku z Prahy je pro fanoušky velmi komplikovaná. Do ázerbájdžánské metropole, vzdálené tři tisíce kilometrů, z Česka nelétá přímý spoj, v zemi navíc platí přísnější opatření proti koronaviru. Jeden z fanoušků se proto rozhodl zařídit letecký spoj, který by do Baku dovezl české příznivce. Ještě ve středu večer se zdálo, že bude moci být vypraven, nakonec ale z plánované cesty na poslední chvíli kvůli nedostatečné obsazenosti sešlo.