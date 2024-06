Letiště Praha do června odbavilo 5,6 milionu cestujících, meziročně o 26 pct víc

Pražské letiště Václava Havla do konce května odbavilo 5,58 milionu cestujících, což je proti loňsku téměř o 26 procent více. V květnu využilo pražské letiště 1,37 milionu cestujících, proti loňskému roku je to zhruba 21procentní nárůst. Vyplývá to ze statistik zveřejněných na webu Letiště Praha.

Nejvíce se z Prahy létalo tradičně do Londýna, v pátém měsíci roku tam odletělo 120.765 cestujících. Následovala Paříž s 67.010 a Amsterdam s 59.388 cestujícími. Do čtvrtého Milána v květnu z Prahy odletělo 51.236 cestujících. Mezi dalšími nejfrekventovanějšími destinacemi byl Řím, Istanbul, Frankfurt nad Mohanem nebo egyptská Hurghada. Z Prahy se podle současného letního řádu létá do více než 170 destinací, to je o 18 více než loni.