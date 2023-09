V plzeňské Škodě dokončují mega trolejbusy pro Prahu. Budou vozit cestující na letiště

Dostat se na pražské Letiště Václava Havla by mělo být od příštího roku snazší. Lidé totiž budou moci využívat novou trolejbusovou linku. Nyní v plzeňské Škodě Group dokončují první z dvacítky velkokapacitních trolejbusů, které Praha objednala. Nový trolejbus nese oficiálně název Škoda-Solaris 24m.

Nejdelší trolejbus v ČR | Foto: Lukáš Milota, Český rozhlas

O spojení Prahy s letištěm se diskutuje desítky let. Uvažovalo se o prodloužení metra k leteckému terminálu nebo třeba o tramvajové trati. Nakonec na letiště povede rychlodráha. To však bude posledních informací nejdříve v roce 2030. Zatím tak cestující na letiště stále vozí přeplněné autobusy. Proto se Praha rozhodla zavést alespoň trolejbusy.

České metropole bude po Bratislavě druhým městem, které bude mít nový typ obřího trolejbusu Škoda Solaris 24m. Vyrábí ho plzeňská společnost Škoda Group ve spolupráci s polskou firmou Solaris, která dodává karoserie a podvozky.

„První vůz, který musí projít kompletním testovacím procesem, by se mohl v Praze objevit na testovací jízdy v listopadu nebo v prosinci,“ uvedl Jan Naglmüller ze skupiny Škoda Group. Před uvedením do provozu musí trolejbus ujet 20 tisíc testovacích kilometrů s cestujícími na palubě. To bude trvat asi tři nebo dokonce čtyři měsíce.

Nejdelší trolejbus v ČR | Foto: Lukáš Milota, Český rozhlas

Vozidlo měří na délku téměř 25 metrů a pojme asi 179 cestujících, díky čemuž připomíná vůz metra. Aby při své délce zvládl projet stejným profilem trasy, jako dnes jezdí kratší autobusy, má dva klouby, tedy tři články. Trolejbus je parciální, může tak jezdit i mimo troleje. Je také plně klimatizovaný. Podobná tříčlánková vozidla jezdí i v evropských městech, například v Ženevě, Curychu, Malmö, Linci nebo Utrechtu.

Kapacita přepravy a ekologie

Nejdelší trolejbus v ČR | Foto: Lukáš Milota, Český rozhlas

Pražský dopravní podnik chce nové trolejbusy nasadit na úseku od autobusového terminálu a stanice metra Veleslavín až po Letiště Václava Havla.

„V současné době elektrifikujeme úsek mezi autobusovým terminálem Veleslavín a Letištěm Václava Havla, tedy úsek, kde nyní jezdí autobus 119,“ uvedl vedoucí odboru komunikace Dopravního podniku hlavního města Prahy Daniel Šabík s tím, že elektrifikace linky by měla být hotová do února 2024.

Nejdelší trolejbus v ČR | Foto: Lukáš Milota, Český rozhlas

Důvody pro nasazení tříčlánkových trolejbusů na vytíženou linku na letiště jsou podle něj dva - kapacita přepravy a ekologie. Na rozdíl od současných kloubových naftových autobusů budou trolejbusy lokálně bezemisní, jsou také podstatně tišší.

Trolejbusové spojení na Letiště Václava Havla Praha považuje za krok správným směrem i vedení letiště.

„Jedná se komfortnější dopravu pro cestující i zaměstnance a zároveň to zapadá do naší strategie ESG s cílem snižovat uhlíkové emise a hluk na letišti a v jeho okolí. Finálním optimálním řešením dopravy z centra metropole na letiště a zpět ale bude až realizace kolejového napojení, jehož výstavba na některých úsecích byla již zahájena,“ uvedl před časem předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos.

Vlakem by se první cestující měli z centra Prahy na Letiště Václava Havla svézt v roce 2030. Správa železnic už staví, teď modernizuje úsek Praha-Bubny až Praha-Výstaviště. Nově bude dvoukolejný a elektrifikovaný. S dokončením trati, které propojí letiště s hlavním nádražím, se zpočátku počítalo v roce 2028. Nyní je podle ministerstva dopravy předpokládaný termín dokončení základní trasy mezi letištěm a centrem o dva roky později.