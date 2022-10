Před půl stoletím projel Prahou poslední trolejbus

Premiéru měly pražské trolejbusy 29. srpna 1936 na území dnešní Prahy 6. Tato elektrická trakce umožnila cestujícím dostat se do kopců, kam tehdejší dýchavičné autobusy vyjížděly jen ztěžka.

Trolejbusy byly důležitou součástí pražského systému veřejné dopravy více než tři dekády. V roce 1963, kdy v pražských ulicích jezdilo na 180 elektrických vozů, rozhodl národní výbor o jejich zrušení. O tom, proč vlastně z Prahy zmizely, se dodnes spekuluje. Poslední linka na trase Orionka - Strahovský stadion skončila 15. října 1972.

Návrat po 50 letech

Odjezd troljebusu ze zastávky Palmovka | Foto: Adam Bejšovec, Český rozhlas

Snížení emisí i energeticky výhodnější provoz přiměly vedení Prahy k návratu trolejbusů do pražských ulic. Pražský dopravní podnik zahájil v lednu stavbu trolejbusové trati z Palmovky přes Prosek a Letňany do Čakovic. První cestující by se po 11 kilometrů dlouhém úseku mohli projet už v příštím roce.