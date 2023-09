Letiště Praha za osm měsíců odbavilo devět milionů lidí, meziročně více

Letiště Praha za prvních osm měsíců letošního roku odbavilo 9 milionu cestujících, meziročně o 29 procent více. Oproti roku 2021 letos pražské letiště využilo asi čtyřikrát více cestujících. Vzrostl také počet vzletů a přistání, a to zhruba o 16 procent. Vyplývá to ze statistik Letiště Praha. Nejžádanější destinací za osm měsíců byl tradičně Londýn. V srpnu nejvíce lidí mířilo do Řecka.

Nejvíce se z Prahy létalo tradičně do Londýna, za prvních osm měsíců tam letělo zhruba 700.000 cestujících. Následuje Paříž se zhruba 440.000 cestujícími, dále Milán a Amsterdam. V srpnu byly nejvyhledávanější dovolenkové destinace. Přes 171.000 cestujících letělo do Řecka, následovala Itálie, Turecko a Španělsko. Z Letiště Praha se během letního letového řádu, který bude platit do konce října, létá do 152 destinací přímou linkou.