Liberecký kraj jedná o možné koupi hotelu a vysílače Ještěd

Liberecký kraj jedná o možné koupi horského hotelu a vysílače Ještěd od Českých Radiokomunikací (ČRa). Umožnilo by to čerpat na obnovu památky, která aspiruje na zápis na seznam památek UNESCO, peníze z evropských fondů. Zástupci kraje a ČRa dnes na Ještědu podepsali memorandum o porozumění, Radiokomunikace se v něm zavázaly, že do konce letošního roku nemají v záměru jednat o prodeji objektu s žádným jiným zájemcem. Liberecký kraj tak má čas o koupi národní kulturní památky jednat.

Podle hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) by záměr koupit hotel a vysílač na Ještědu mělo projednat až nové zastupitelstvo, které vzejde z podzimních krajských voleb. Hotel a vysílač Ještěd slouží od roku 1973 a patří k nejoriginálnějším architektonickým dílům v Česku. Architekt Karel Hubáček, který by letos oslavil sté narozeniny, získal za projekt prestižní mezinárodní Perretovu cenu. Památka ale nutně potřebuje kompletní rekonstrukci včetně infrastruktury, náklady podle odhadu projektantů přesáhnou půl miliardy korun.