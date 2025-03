Lidé mohou od středy žádat o registraci nutnou pro návštěvu Británie

Od 2. dubna budou čeští turisté stejně jako ostatní občané Evropské unie při krátkodobé návštěvě Velké Británie potřebovat elektronickou cestovní registraci (ETA). On-line žádosti lze s pomocí aplikace nebo oficiálních internetových https://www.gov.uk/guidance/apply-for-an-electronic-travel-authorisation... stránek podávat od středy 5. března, uvedl na síti X britský velvyslanec v ČR Matt Field.

Registrace bude stát deset liber (zhruba 300 korun) a bude potřeba pro každého cestujícího včetně kojenců. Informace v češtině najdou zájemci na webu britské vlády nebo stránkách českého ministerstva zahraničí. ETA nenahrazuje vízum, které Češi potřebují v Británii například kvůli práci. "ETA funguje podobě jako ESTA pro USA nebo ETA pro Kanadu," poznamenal britský velvyslanec. Nemusí ji mít ti, kteří mají povolení k pobytu, práci nebo studiu ve Spojeném království.

Lidé by neměli podle Fielda nechávat registraci na poslední chvíli, i když vyřízení trvá jen několik dnů. ETA platí dva roky nebo do konce platnosti cestovního pasu. Do Británie je s platnou registrací možné cestovat opakovaně, ale nikdy na delší dobu než šest měsíců. Registrace se týká i lidí, kteří přes Británii budou pouze projíždět. Není ale třeba, pokud lidé přestupují na některém z britských letišť a neprochází přitom hraniční kontrolou. Lidé by si to měli před cestou ověřit u své letecké společnosti.