Lidé věří ústavním činitelům víc než v červnu, prezidentovi a vládě věří 37 procent

Důvěra Čechů v ústavní instituce se v červenci meziměsíčně zvýšila. Prezidentovi i vládě důvěřovalo v červenci shodně 37 procent. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění mezi devíti sty lidmi. Poslanci mají důvěru u 29 procent dotázaných a Senát u 34 procent. Důvěra v ústavní činitele oproti červnu zřetelně vzrostla - v průměru to bylo o 7 procentních bodů. Nejvíc lidí stále věří starostům a obecním zastupitelstvům - podle průzkumu jsou to zhruba tři pětiny lidí.

Se současnou politickou situací je však celkově spokojených méně než 15 procent lidí.