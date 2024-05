Lipavský: Černou Horu budeme ve snaze vstoupit do EU i nadále podporovat

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) se v pátek setkal v Černínském paláci se svým protějškem z Černé Hory Filipem Ivanovićem. Ministři se věnovali převážně rozvoji bilaterálních vztahů s důrazem na obchodní záležitosti. Důraz byl kladen také na téma Evropské unie, jejímž členem by se balkánská země ráda stala. Lipavský uvedl, že Česko plně podporuje černohorskou vládu v její snaze dosáhnout pokroku v přístupových jednáních do EU. Věří, že během letošního roku by mohla proběhnout v pořadí druhá mezivládní konference s Černou Horou, která by mohla přístupové rozhovory značně posunout.

Lipavský potvrdil, že Česko bude nadále pokračovat v expertní pomoci pro černohorskou státní správu. Současně se ministři shodli, že země zvýší vzájemnou kooperaci v oblastech dopravní infrastruktury, ochrany životního prostředí, obrany nebo cestovního ruchu. Závěrem probrali oba diplomaté i situaci ohledně bezpečnostní situace na západním Balkáně a na Ukrajině.