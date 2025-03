Lipavský: Budoucnost Rádia Svobodná Evropa je otevřená, EU hledá řešení

Americký rezident Donald Trump v pátek nařídil několika agenturám včetně Agentury Spojených států pro globální média, která financuje vysílání Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda a Hlasu Ameriky, aby omezily svou činnost „v největším rozsahu dovoleném platným zákonem“. Omezení zdůvodňuje Trumpova administrativa redukcí federálního úřednického aparátu.

Jan Lipavský | Foto: Zuzana Jarolímková, iROZHLAS.cz

Americká stanice se sídlem v Praze, vysílá do 23 zemí včetně Ruska, Běloruska nebo Íránu. Šéf české diplomacie Jan Lipavský (nestr.) už v sobotu večer uvedl, že umlčení stanic by nebylo ztrátou jen pro lidi žijící v nesvobodě, ale i pro všechny, kdo věří v demokracii. Na jednání unijních ministrů zahraničí v Bruselu se Lipavský snažil získat pro pokračování rádia RFE/RL politickou podporu.

„Přínos rádia je velký, podívejme se, do jakých zemí stanice vysílá. Jde o Rusko, Írán, Bělorusko, ale i další,“ řekl před jednáním Lipavský. „Víme rovněž, že celkový rozpočet je pro Evropu jako takovou dosažitelná částka. Pro Česko by to bylo za hranicí našich možností,“ dodal. Podle informací z veřejných zdrojů by se měl roční rozpočet pohybovat kolem 142 milionů dolarů, což je zhruba 3,3 miliardy korun.

Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová po jednání v Bruselu řekla, že se EU nyní musí zaměřit na to, co může v tomto ohledu udělat. „Je smutné slyšet, že USA ukončují své financování, nyní je otázkou, zda tu mezeru můžeme vyplnit,“ uvedla. Zmínila přitom, že to ze strany EU nemůže být automatické, protože existuje spousta organizací, která unii žádá o to samé.

Foto: RFE/Radio Free Europe

„Otázku Svobodné Evropy jsem před ministry (nadnesl) a nepřekvapivě ze zemí bývalého Sovětského bloku se ozvaly hlasy, že bychom se tomu měli věnovat. Uvidíme, kam se posuneme. Rozhodně to ale není tak, že by byl nějaký konkrétní závěr, ani být nemůže," řekl po jednání Lipavský. Je podle něj třeba sledovat i to, jak se bude vyvíjet situace ve Spojených státech.

S tím, že by financování stanice měla převzít Evropská unie, souhlasí i novinářka Lída Rakušanová, která se léta podílela na fungování československé redakce Rádia Svobodná Evropa.

„Hlasu legendárního rádia, u jehož zrodu byli slavní českoslovenští novináři jako Ferdinand Peroutka nebo Pavel Tigrid, je dnes v Evropě zapotřebí víc než kdy jindy za těch posledních třicet let. Stihačky a tanky mohou odstrašit agresora. Vymývání mozků ale zabránit nedovedou. Evropa má teď jedinečnou šanci převzít od Ameriky štafetu,“ uvedla Rakušanová pro Český rozhlas Plus.

Foto: Daniel Ordóñez, Radio Prague International

Po nástupu Donalda Trumpa bylo podle Rakušanové očekávatelné, že USA financování RFE/RL ukončí, protože to zapadalo do jeho politiky „Amerika na prvním místě“. Připomněla také, že diskuze o americkém financování rádia probíhají již od 70. let. K jeho zachování přispěl významně i Václav Havel, který umožnil přestěhování RFE/RL do Prahy.

Rádio Svobodná Evropa dnes sídlí na Hagiboru v Praze 10. České ministerstvo vnitra je podle mluvčí Hany Malé se zástupci rádia v kontaktu a v současnosti řeší situaci zaměstnanců, kteří nejsou občany EU a případný konec nebo omezení fungování stanice by je mohl připravit o zaměstnání.

Foto: Daniel Ordóñez, Radio Prague International

Rádio Svobodná Evropa i Hlas Ameriky mají v Česku a na Slovensku dlouhou a slavnou historii. Naladil si je každý, kdo chtěl v Československu osmdesátých let získat necenzurované informace. Samozřejmě lidé stanici poslouchali načerno a přes charakteristický hlas rušiček.

„My, co jsme v hlubokém socialismu lovili vysílání těchto stanic přes pohraniční rušičky, víme, co to pro lidi v některých zemích znamená; Vzpomínám, jak jsme Hlas Ameriky a Svobodnou Evropu poslouchali v nesvobodných dobách... A teď tento možná jediný přístup k informacím ztratí spousta lidí; Poslouchali to rodiče a dodnes si pamatuji, že jsem měl zákaz o tom mluvit; Poslech se neobešel bez mnoha fíglů, jako je dávání klíče na anténu, což mohlo vyrušit rušičku, ale i tak zůstávala bílá místa beze slov a se strašnými pazvuky. Za mě těmto lidem velký dík, mělo to obrovskou úroveň,“ vzpomínají lidé na facebooku.