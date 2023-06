Lipavský: České firmy mají zájem podílet se na obnově Ukrajiny a v řadě případů tak již činí

Víme, že jednoho dne válka skončí a bude potřeba obnovit vše, co ruská agrese na Ukrajině zničila. Je potřeba najít správné způsoby, jak Ukrajinu obnovit a zajistit bezpečnost investic v zemi. Na Rekonstrukční konferenci pro Ukrajinu v Londýně to uvedl ministr zahraničí Jan Lipavský. Konference se zúčastnili i zástupci českých firem. Šéf české diplomacie následně vystoupil na kulatém stole s názvem “Investment Opportunities and De-Risking Mechanisms to Mobilise Private Finance in Ukraine”. Český soukromý sektor má podle Lipavského velký zájem podílet se na obnově Ukrajiny a v řadě případů tak již činí. "Z našeho pohledu by bylo nejlepší propojit národní a mezinárodní investiční schémata tak, aby se skrze ně mohla Ukrajina dostat k nejužitečnějším produktům a technologiím,” dodal.Na okraj konference se ministr Lipavský sešel se svým britským protějškem Jamesem Cleverlym nebo s ukrajinskou vicepremiérkou Julií Svyrydenkovou.