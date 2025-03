Lipavský: Není v českém zájmu, aby Ukrajině bylo upřeno stát se členem NATO

Není v českém zájmu, aby Ukrajině bylo upřeno právo stát se jednoho dne členem NATO výměnou za ukončení ruské agrese, řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (nestraník) v diskusním pořadu České televize. Reagoval tak na požadavky Ruska, pro které je členství Ukrajiny v NATO nepřijatelné. "V našem zájmu není, aby Ukrajině bylo upřeno jednoho dne se stát členem Severoatlantické aliance," prohlásil Lipavský. Podle něj by to bylo omezení suverenity Ukrajiny, pokud by byla snaha jejího současného vedení o členství v NATO odmítnuta. Ministr zahraničí také řekl, že ruské požadavky se nezměnily za celou dobu agrese vůči Ukrajině, která začala před více než třemi lety. Jde o demilitarizaci Ukrajiny a zrušení sankcí vůči Rusku, které chce mimo jiné vrátit bezpečnostní architekturu před rok 1997. "Pokud my bychom Rusku nadělili diplomatickou cestou to, čeho není schopno za tři roky dosáhnout, tak by to jednoznačně tedy znamenalo prohru celé naší snahy o udržení bezpečnosti v Evropě," poznamenal Lipavský.