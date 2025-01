Lipavský: Podpora pro český návrh na omezení pohybu ruských diplomatů roste

Podpora českého návrhu na omezení pohybu ruských diplomatů v schengenském prostoru podle ministra zahraničí Jana Lipavského narůstá. Šéf české diplomacie to dnes řekl novinářům v Bruselu. Česko usiluje o zařazení návrhu do chystaného šestnáctého balíčku protiruských sankcí a podpořilo ho i Polsko, které nyní Radě EU předsedá.

"Nyní proběhla pracovní snídaně k sabotážím, které Rusko páchá po Evropě a podpora našemu návrhu tam zaznívala, nejsme na to sami, myslím, si, že se daří naši koalici posilovat," uvedl Lipavský. "Snažím se získat podporu dalších zemí. Je to o trpělivé práci a vytrvalosti," dodal. Praha prosazuje tento návrh již více než rok, podle šéfa české diplomacie by to mohl být jeden ze způsobů, jak se bránit hybridním útokům ze strany Moskvy.