Česko se zavřelo pro ruské turisty. Do země nesmí ani se schengenským turistickým vízem

Ruští občané, kteří cestují za turistikou, kulturou či sportem, mají od úterý 25. října zakázán vstup na území Česka. Nařízení vlády se týká všech Rusů s platným schengenským vízem vydaným jakýmkoli členským státem Evropské unie, kteří by chtěli do společného prostoru vstoupit v Česku. ČR se tak připojila k pěti dalším unijním státům, které vstup Rusů se schengenskými vízy omezily.

Jan Lipavský | Foto: Úřad vlády ČR

Podle údajů ministerstva zahraničí do Česka dosud denně přes mezinárodní letiště přicestovalo až 200 ruských občanů. „Před situací, kdy se ruský režim otevřeně hlásí k tomu, že bombarduje civilní cíle, nemůžeme zavírat oči. Musíme proto přijímat opatření, která vyšlou jasný vzkaz i do Ruské federace,“ vysvětlil před dvěma týdny rozhodnutí vlády ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti).

Vstup do Česka je zakázán těm ruským občanům, kteří přijíždějí přes vnější schengenské hranice – tedy i přes mezinárodní letiště. Letecké společnosti by tyto osoby správně neměly ani pustit do letadla ve chvíli, kdy by mířil do Česka. A pokud by přece jenom kontrolou proklouznul a do Česka přiletí, musí zemi opustit a nesmí opustit prostory letiště.

Vít Rakušan | Foto: Úřad vlády ČR

„Pokud přicestuje do České republiky občan Ruské federace z vnější hranice schengenského prostoru, v té chvíli musí odcestovat zpátky do země původu. Anebo může odcestovat z letiště, aniž by vstoupil na území České republiky, do jiné země,“ vysvětlil vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Kontroly na letišti má na starosti cizinecká policie. Její ředitel Českému rozhlasu vysvětlil, že pokud se ruští občané i přes zákaz do Česka dopraví, zodpovědnost za to ponese letecká společnost, která je sem přepravila. „Letecká společnost se podle zákona o pobytu cizinců dopouští přestupku. Za něk může být společnosti uložena pokuta od 100 tisíc do půl milionu korun,“ přiblížil.

Jiří Schneider | Foto: Ben Skála, Benfoto/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Složitější situace je pak v případě příjezdu ruských turistů po pozemní komunikaci. Česko jako součást Schengenského prostoru totiž nemůže uzavřít pozemní hranice.

„Po pozemních hranicích se tomu nedá zabránit, ale dá se vyhlásit zákaz. Tím pádem si ruští občané nemohou být jisti, jestli hranice do České republiky překročí. Je to politická záležitost. Přidáváme se k zemím, které tento krok udělaly – k Polsku, baltským zemím a Finsku. Dáváme tím najevo, že se záležitost netýká jen zemí, které s Ruskem sousedí,“ řekl Českému rozhlasu bezpečnostní analytik a bývalý diplomat Jiří Schneider.

Návštěva rodiny nebo humanitární důvody

Jaroslav Kurfürst | Foto: Věra Luptáková, Český rozhlas

Podle náměstka ministra zahraničí pro evropské záležitosti Jaroslava Kurfürsta je to maximum, co může stát v této situaci udělat. Zákaz neplatí pro Rusy, kteří mají v Česku dlouhodobý či trvalý pobyt a zcela vyjmuti jsou ti, kteří zemi opouští z humanitárních důvodů.

„Na území České republiky budeme vpouštět ruské občany, kteří přijedou za účelem návštěvy rodiny a ty, kterým hrozí stíhání nebo perzekuce v Rusku,“ doplnil pro Český rozhlas Kurfürst.

Mikuláš Bek | Foto: René Volfík, iROZHLAS.cz

Podle ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka (STAN) by evropské země měly usilovat o dohodu, která by umožnila zohlednit individuální případy a zajistila komunikaci mezi ambasádami.

„Některé členské země přestaly uznávat turistická víza pro ruské občany, což je samozřejmě správné, ale musíme nacházet cesty, jak zacházet s výjimkami, ať už z důvodů humanitárních, nebo když jde o lidi, kteří jsou součástí opozice," řekl Bek.