Příprava korespondenční volby začala. Poštou nebudou moci volit Češi v devíti státech světa

Podle nařízení připravené ministerstvem zahraničí se korespondenční volby nebudou moct zúčastnit Češi v devíti státech světa – v Afghánistánu, Jemenu, Severní Koreji, Libyi, Palestině, na Haiti, v Somálsku a Západní Sahaře a Konžské demokratické republice.

Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) novinářům řekl, že v těchto státech jsou jednotlivci s českým občanstvím. „Češi, kteří žijí v zahraničí, žijí v zemích jako Austrálie, Velká Británie, Německo, Spojené státy, kde tyto věci fungují naprosto standardně,“ dodal. S ohledem na přípravu voleb Černínský palác navrhnul, aby nařízení nabylo účinnosti 1. dubna.

Jan Lipavský

V místech s problematickými poštovními službami budou moci čeští občané, stejně jako v minulých hlasováních, odvolit osobně a to na zastupitelském úřadě, v jehož konzulárním obvodu mají své bydliště a v jehož zvláštním volebním seznamu jsou zapsáni.

Češi v Afghánistánu tak budou moci osobně volit na ZÚ Islámábád v Pákistánu, z Jemenu na ZÚ Rijád v Saúdské Arábii, z KLDR na ZÚ Peking v Číně, z Libye na ZÚ Tunis v Tunisku, z Palestiny na ZÚ Tel Aviv v Izraeli, z Haiti na ZÚ Havana na Kubě, ze Somálska na ZÚ Addis Abeba v Etiopii a ze Západní Sahary na ZÚ Rabat v Maroku.

Oproti v lednu připravené první podobě nařízení přibyla mezi země, kde korespondenční volba nebude možná, Konžská demokratická republika. „Volit v Kinshase prezenčně budou moci Češi jako dosud. Jen korespondenčně to možné nebude. Na základě vyhodnocení tamní současné situace jsme změnili názor a ze seznamu zemí, kde lze využít i korespondenční volbu, jsme Konžskou demokratickou republiku vyřadili,“ vysvětlila mluvčí Mariana Wernerová.

Korespondenční formu hlasování by mohli podobně jako dosud využít čeští občané, kteří budou zapsáni u místně příslušného zastupitelského úřadu do seznamu voličů. Budou muset včas o hlasování poštou požádat a nahlásit adresu, na kterou chtějí poslat doručovací a hlasovací obálky a identifikační lístek. Na nich volič podepíše, že hlasoval sám za sebe. Volební lístek si voliči vytisknou z informačního systému správy voleb, vloží do hlasovací obálky a tu pak s identifikačním lístkem dají do doručovací obálky, kterou odešlou zpět zastupitelskému úřadu.

Prezidentské volby 2023 na zastupitelském úřadě v New Yorku

Čtveřice krajů

Hlasy ze zahraničí se mají započítávat do čtyř největších krajů místo původně navrhovaných dvou, což by mělo snížit jejich vliv na rozdělování mandátů. Losovat se bude z krajů, ve kterých se podle zákona o volbách do Parlamentu uvádí na kandidátní listině více než 30 kandidátů – jde o hlavní město Prahu a kraje Středočeský, Jihomoravský a Moravskoslezský. Každé oblasti musí být vylosován jiný volební kraj. O tom, do kterého ze čtveřice krajů budou Češi v cizině volit, rozhodne los Státní volební komise.

Foto: René Volfík, iROZHLAS.cz

„Rozdělení světa do čtyř oblastí respektuje i geografickou sourodost jednotlivých oblastí v zásadě podle kontinentů nebo jejich částí. Některé geografické celky nelze rozdělit. To se týká zejména Ameriky, neboť např. pod zastupitelský úřad ve Washingtonu konzulárně spadá i Jamajka a Antigua a Barbuda. Pokud by tedy Střední Amerika spadala do jiné Oblasti než Severní Amerika, znamenalo by to, že na zastupitelském úřadě Washington by se při volbách do Poslanecké sněmovny sčítaly hlasy do dvou vylosovaných volebních krajů, což z hlediska organizačně technického i z hlediska informovanosti voličů spadajících pod jeden zastupitelský úřad, není žádoucí,“ upozorňuje web ministerstva vnitra.

Dosud bylo možné v zahraničí volit v prezidentských volbách a ve volbách do Poslanecké sněmovny, a to osobně na velvyslanectvích a generálních konzulátech České republiky. Ministerstvo zahraničí odhaduje, že v zahraničí dlouhodobě pobývá přes 600 tisíc Čechů, reálná voličská účast v případě korespondenční volby se odhaduje do 80 tisíc osob.

Zápisy do volebních seznamů už jsou otevřeny. Důležité je registraci neodkládat, protože zápis do zvláštního seznamu musí voliči učinit nejpozději 40 kalendářních dnů před samotnými volbami. Vše je podrobně vysvětleno na stránkách ministerstva zahraničí a také na webu iniciativy Chceme volit distančně.