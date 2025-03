Od šlechtění a pěstování po výrobu. Nemocnice u sv. Anny předepisuje pacientům vlastní konopné tobolky

V brněnské Fakultní nemocnici u sv. Anny funguje už šest let pěstírna léčebného konopí. Původně vznikla pro výzkum, později získala licenci i pro komerční využití. Je to první zdravotnické zařízení v Česku, které je v poskytování konopných přípravků úplně soběstačné – od pěstování až po předepisování pacientům.

Osobní užívání konopí s obsahem THC vyšším než jedno procento je v Česku legální, jeho distribuce a prodej jsou však zakázané. Mezinárodní centrum klinického výzkumu, které je společným pracovištěm svatoanenské nemocnice a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, je jedním z mála v zemi, které má licenci k pěstování konopí pro komerční léčebné použití.

Foto: Fakultní nemocnice sv. Anny v Brně

„Licenci pro první výzkum pro výzkum léčebného konopí jsem získal v roce 2015, tehdy ještě na Mendelově univerzitě. Od roku 2019 jsme ale součástí Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, kde vznikla myšlenka vybudovat vlastní pěstírnu. Původně pro výzkumné účely, po změně legislativy ohledně komerčního pěstování v Česku jsme zažádali Státní ústav pro kontrolu léčiv o licenci. V roce 2023 jsme ji získali, následně k tomu i licenci pro výrobu léčivé látky a v neposlední řadě distribuci, abychom ten náš produkt dostali k pacientům do našich lékáren,“ popisuje Václav Trojan z Mezinárodního centra klinického výzkumu svatoanenské nemocnice.

V naprosté většině případů se v Česku konopí v medicíně používá k tlumení bolesti při nemocích, jako jsou bolesti zad, artrózy nebo revma. Prvním lékařem, který léčebné konopí začal předepisovat, byl Radovan Hřib – vedoucí lékař Centra pro léčbu bolesti Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně.

Václav Trojan | Foto: Archiv Václava Trojana

„Troufám si říci, že chronická bolest je oblast, kde je samotná léčba asi nejvíce propracovaná – pan doktor Hřib konopí začal předepisovat vlastně už před 10 lety. A za tu dobu jsme získali množství zkušeností, demonstruje to i samotné číslo pacientů s léčbou bolesti. Je jich dnes více než 500, kteří si opakovaně pro léčebné konopí chodí, a je jim předepisováno ve formě tobolek. Nicméně indikací, na které se konopí dá dneska předepsat, je celá řada. Je to dáno vyhláškou i specializací lékařů, například neurologů, dermatologů, lékařů léčby bolesti. Je jen minimum oblastí, kde bychom konopí nepředepsali, nebo kde bychom se s ním nesetkali. A myslím si, že dalších lékařů bude pozvolna přibývat,“ míní Trojan.

Rostliny vědci pěstují v řízených podmínkách, pravidelně jim regulují světlo, teplo, vlhkost i oxid uhličitý. Důležité je podle Trojana dodržet stále stejné podmínky pěstování.

„Ač se to může zdát jednoduché, že konopí roste samo, je potřeba dodržet mnoho parametrů a především samotné pěstování opakovat stále stejně, protože to klíčové slovo je standardizace produktu. Pěstujeme léčivou látku, tedy něco, co by mělo být pro pacienta stále stejné. Jen tak můžeme vzniklý produkt nazvat lékem. Těch faktorů, které mohou samotné testování ovlivnit, je celá řada a naším úkolem je dbát na to, aby případných změn bylo naprosté minimum,“ vysvětluje.

Nejdůležitější je množství THC nebo CBD

Foto: Fakultní nemocnice sv. Anny v Brně

Vědci se snaží, aby jednotlivé cykly pěstování konopí na sebe navazovaly. Samotné pěstování od zasazení po sklizeň se pohybuje v rozsahu od tří do čtyř měsíců.

„Záleží to na typu rostlin, které pěstujeme. Schválně nepoužívám slovo odrůda, protože odrůdy léčebného konopí doposud nerozlišujeme, neznáme. Bavíme se o variantách rostlin pod různými komerčními názvy, ale pro nás nejdůležitější parametr jsou dvě obsahové látky ze skupiny kanabinoidů - je to to všude známé THC, tedy tetrahydrokanabinol se svými psychoaktivními a omamnými účinky. A druhá velmi důležitá látka je CBD, což je kanabidiol,“ vysvětluje vědec.

„Na základě těchto dvou látek určujeme typy rostlin, jestli jsou vysoko obsahové ke směru THC nebo CBD, vyrovnané anebo s vyšším obsahem CBD. Ale situace není vůbec jednoduchá, protože k dnešnímu dni je v konopí popsáno víc než dvě a půl tisíce látek. Je to jeden velký kontinuální proces, který tam probíhá, a my vlastně umíme dobře popsat pouze THC a CBD, s těmi dalšími látkami se nějakým způsobem potýkáme a snažíme se rozluštit jejich efekty,“ popisuje Trojan.

Foto: Fakultní nemocnice sv. Anny v Brně

V lékárně jsou tak k dispozici dvě dávky konopí pro léčebné použití – jedna s vyváženým poměrem THC a CBD, druhá s vysokým obsahem THC. O tom, která bude jakému pacientovi předepsána, rozhoduje lékař.

„Je to samozřejmě o zkušenosti, kterou ten lékař musí někde získat. Dneska už je naštěstí zkušeností k dispozici více. Pomáhají k tomu i samotné kurzy například vedené doktorem Hřibem, ať už pro lékaře nebo lékárníky. Kurz o léčebném konopí pořádáme také na farmaceutické fakultě Masarykovy univerzity,“ říká Václav Trojan z Mezinárodního centra klinického výzkumu svatoanenské nemocnice.