Zahraniční Češi se dočkali: poslanci schválili korespondenční volby

Nový zákon ještě musí schválit Senát a podepsat prezident, podle prognóz analytiků se ale neočekávají problémy. Většina senátorů je zvolena za vládní strany, které zákon ve Sněmovně prosadily.

Z průběhu hlasování o koaliční předloze korespondenční volby z ciziny | Foto: Michal Krumphanzl, ČTK

Buducnost zákona se v krátkodobé perspektivě zdá mnohem jistější než v dlouhodobé. Zákon byl totiž přijat navzdory ostrému nesouhlasu opozičních poslanců za ANO a SPD. Ti argumentují protiústavností zákona, a to zejména kvůli údajnému porušení principu osobní a tajné volby. Dalším argumentem bylo to, že volit by měl jen ten, kdo v zemi skutečně žije a platí daně. Komentátoři nicméně vysvětlují prudký odpor ANO a SPD tím, že podle výsledků minulých voleb i všech prognóz budou voliči v zahraničí preferovat spíše strany nynější vládní koalice. Během projednávání ve Sněmovně nebylo dosaženo žádného kompromisu, který by alespoň částečně otupil odpor opozice. Ta navrhovala například odložení účinnosti zákona tak, aby se v příštím roce do Poslanecké sněmovny volilo ještě po staru nebo aby bylo z korespondenční volby vyňato hlasování o poslancích Evropského parlamentu.

Opoziční představitelé opakovaně naznačovali, že jsou připraveni tuto novelu zákona upravit nebo zrušit hned po příštích volbách. V tuto chvíli je hnutí ANO považováno za favorita příštích voleb, proto nelze vyloučit, že hnutí Andreje Babiše svou hrozbu splní.

Možnost korespondenčního hlasování je zavedena ve většině zemí Evropské unie. Čeští občané se mohli voleb účastnit i podle starého verze volebního zákona, museli se ale osobně dostavit na velvyslanectví nebo konzulát České republiky. Pro ně řadu z nich to znamenalo dlouhé cestování, často i do sousední země. Češi v zahraničí žádali zavedení korespondenční volby řadu let.