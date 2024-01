Prokremelské pohádky. Ministerstvo na sociálních sítích vyvrací ruskou propagandu o Česku

Česká diplomacie v rámci kampaně “Prokremelské pohádky“ s humorem upozorňuje na absurditu ruských tvrzení a kombinuje obrázky s motivy z ruských pohádek s kousavými komentáři. „Kampaň reaguje na řadu absurdních prohlášení z ruské strany, kterých jsme si všimli v posledních několika týdnech,“ vysvětluje Karel Smékal, vedoucí komunikace ministerstva zahraničí.

„Samozřejmě, že když se tyto výroky objevily, tak první a zásadní reakce, kterou Česko mělo a má, je ta oficiální, učiněná oficiálním diplomatickým prohlášením. Ale protože jsme si v posledních týdnech všimli, že ruská propaganda si v několika případech vzala Česko na mušku, tak jsme měli pocit, že by bylo v pořádku reagovat i možná trochu netradičním způsobem,“ doplňuje.

Slyšeli jste pohádku Kremlu o tom, jak Česko bez ruského plynu zmrzne?



Ruský režim nepotěšíme – ze závislosti jsme se dokázali rychle vymanit. V důsledku nesmyslné Putinovy války tak v tuhé zimě mrznou pouze ruští občané, kteří zažívají výpadky dodávek tepla, vody i elektřiny. pic.twitter.com/aBdQk0pOHi — Ministerstvo zahraničních věcí (@mzvcr) January 16, 2024

Například na tvrzení kremelské propagandy, že se Česko bez ruského plynu neobejde, reaguje ministerstvo na sociální síti X takto: „Slyšeli jste pohádku Kremlu o tom, jak Česko bez ruského plynu zmrzne? Ruský režim nepotěšíme – ze závislosti jsme se dokázali rychle vymanit. V důsledku nesmyslné Putinovy války tak v tuhé zimě mrznou pouze ruští občané, kteří zažívají výpadky dodávek tepla, vody i elektřiny,“ píše česká diplomacie.

V příspěvku je pak minikomiks s obrázky z ruské pohádky o Mrazíkovi, kterému dívka na otázku Je ti zima děvenko?, odpovídá: Není dědečku Mrazíčku, dovezli jsme LNG plyn z celého světa a posilujeme kapacitu ropovodu TAL.“

Češi přirozeně reagují s humorem

Podle Smékala je ministerstvo zahraničí především veřejná služba a státní správa a jeho komunikace na sociálních sítích vždy odráží oficiální komunikaci a diplomatický jazyk.

„Samozřejmě i ten má určitou míru řekněme drzosti. Myslím, že když vám někdo vyhrožuje, vaše reakce může být a musí být řekněme drzá. To je něco velmi přirozeného a věřím, že to je správný přístup,“ vysvětluje.

Foto: Ministerstvo zahraničních věcí ČR

„Jsme veřejná služba, a proto se snažíme s českými občany komunikovat co nejefektivněji. V tomto konkrétním případě je v české DNA velmi provázáno, že když se setkáme s určitou úrovní absurdity – a prohlášení Ruska v minulých týdnech, a nejen v minulých týdnech, dosáhla určité úrovně absurdity – reagujeme s humorem,“ vysvětluje vedoucí komunikace ministerstva zahraničí.

„Můžeme to vidět v románu Dobrý voják Švejk, můžeme to vidět v absurdních hrách Václava Havla – to je něco, co je hodně české. Protože v tomto konkrétním případě míra absurdity dosáhla úrovně, kdy Češi přirozeně reagují s humorem, zvolili jsme tento směr,“ naznačuje.