Rozhlasový web Ověřovna se snaží bořit dezinformace

Jak prozradil Tomáš Pika, vznikla e-mailová schránka [email protected], kam mohou lidé posílat náměty.

Tomáš Pika | Foto: René Volfík, iROZHLAS.cz

"Založili jsme e-mailovou schránku zejména proto, že víme, že se ty dezinformace často nešíří jenom na sociálních sítích, ale i formou řetězových e-mailů mezi starší generaci. Takže jsme chtěli nabídnout pohodlný způsob, jak nám může starší generace posílat podněty, když si třeba nejsou jistí relevancí nějaké informace. Sami si také všímáme sociálních sítí. Když vidíme, že nějaký politik nebo nějaká veřejně činná osoba sdílí nějakou informaci, která je prokazatelně nepravdivá, a začne nabírat velké procento reakcí, tak je to pro nás impulz k tomu, abychom se tomu věnovali. Samozřejmě se nemůžeme věnovat všemu. Těch podnětů je opravdu velká řada, jsou to desítky podnětů za den. My se snažíme vybírat ty podněty, které jsou zastoupené v tom daném týdnu nejvíc."

V Ověřovně si pak informace ověřují. Hodně dezinformací se objevilo třeba na začátku ruské invaze na Ukrajinu.

"Byla tady spousta dezinformací spojená s ukrajinskými uprchlíky, že někde dělají nepořádek, že pohrdají humanitární pomocí. Pro nás nebylo nic jednoduššího, než si zavolat přímo na to místo, o kterém se jednalo v tom řetězovém e-mailu. Snadno jsme si tak mohli ověřit, že ta informace není pravdivá."

Mnohdy nezinformacím nevěří ani dezinformátoři

Podle Tomáše Piky není česká dezinformační scéna velká. Tzv. profesionálních dezinformátorů jsou desítky. Jak dodal, někteří tomu možná ani nevěří a vidí v tom možnost šířením takových dezinformací vydělávat.

"Máme tady už usvědčené dezinformátory, jako je třeba paní Jana Peterková, která si vyslechla od soudu verdikt, kdy je usvědčena z toho, že šířila dezinformace o očkování v jednom z pečovatelských domů nedaleko Prahy. Máme tady pány a Tomáše Čermáka a Patrika Tušla, kteří jsou ve vězení za šíření nepravdivých informací právě o ukrajinských uprchlících. Tam myslím u soudu padlo, že oni tomu ani nevěřili, ale viděli, že jim na to lidé reagují, že na tom mohou vydělávat. Viděli v tom nějakou příležitost. Říkám, těchto lidí je strašně málo. Většinou lidé, kteří sdílejí ty dezinformace, na to někde narazili jako už hotovou dezinformaci a jenom to přeposílají dál, protože tomu zkrátka věří, protože je to třeba vyděsilo a chtějí varovat před tím své přátelé, známé, rodinu."

Pro koho je Ověřovna určená?

Řada lidí je o tom, co si přečte na facebooku, skálopevně přesvědčená, že je to pravda. Ani nevyhledávají informace Ověřovny. Pro koho je tedy projekt určený?

"Lidé, kteří jsou přesvědčení o tom, že jim neříkáme pravdu, tak je zkrátka nepřesvědčíme a nemáme ani možnosti to nějakým způsobem udělat. Snažíme se nabídnout servis těm lidem, kteří ty zprávy šíří právě třeba z obavy, ze strachu. Něco je vyděsilo. Přišlo to od kamaráda, kterému věří, ale sami někde vevnitř cítí, že zkrátka nemusí být něco v pořádku. My se jim skutečně snažíme vysvětlit, jak jsme na to přišli. Ať se zkrátka ti lidé mohou v případné debatě s těmi svými kamarády, kteří jim to posílají, o něco opřít," uzavírá Tomáš Pika.