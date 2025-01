Lékaři z Ostravské univerzity mají detašované pracoviště v Malawi. Viděli stavy, o kterých se u nás jenom píše

Foto: Ostravská univerzita

"My jsme v Malawi zpočátku působili pod hlavičkou neziskové československé organizace s názvem International Humanity. Nejdřív jsme byli v jihozápadní Tanzánii, v blízkosti hranic Malawi. Následně jsme hledali další místo pro projekty, nejchudší oblasti mimo asfaltové silnice s vysokým výskytem dětské podvýživy a těžkých zanedbaných stavů. Po určitém mapování terénu jsme se nakonec usídlili v okresem Mchinji, který je na severozápadě Malawi. Tato oblast nám skutečně vyšla jako nejchudší z těch chudých, a nakonec nás to vedlo k tomu, že jsme tam postavili malou periferní československou nemocnici v roce 2012."

Chceme tu mít porodnici i menší operační sály

Jak si máme takovou nemocnici představit?

Foto: Ostravská univerzita

"Z větší části plní hlavně funkci primární péče, která je tam nedostupná. Nemocnice, která má tři budovy a 16 zaměstnanců, je schopna zvládnout více než 90 % všech diagnóz, se kterými se tam lidé dostaví z vesnic vzdálených v podstatě až do poloměru 15 až 20 km. Stávalo se nám, že přicházeli pacienti ze sousední Zambie nebo dokonce z hlavního města, které je vzdálené přes 200 km. Nicméně ten hlavní důraz je kladen na primární péči a těžší stavy. Ty, které nebyla ta nemocnice schopna zvládnout, jsme svezli do okresní nemocnice městě Mchinji, i tam jsme si je díky dobré spolupráci museli pohlídat, aby se jim dostalo ošetření."

S naší nemocnicí máme velké plány. Potvrdili jsme si to i s panem velvyslancem Pavlem Procházkou, že bychom rádi zvětšili nemocnici o modulové jednotky z ČR, kde by mohla vzniknout nová porodnice, dokonce i jeden pokoj pro nedonošené děti a samozřejmě i různé menší operační sály, abychom byli čím dál víc soběstační."

Foto: Ostravská univerzita

Podvyživené děti chodily v záklonu

Rastislav Maďar (vlevo) | Foto: Ostravská univerzita

Vzpomínáte si na nějaký případ, který byl opravdu komplikovaný?

"Když jsme tam přijeli poprvé v roce 2012, tak ty stavy byly komplikované velmi často. Bylo to dáno nedostupností zdravotní péče. Viděli jsme tam těžce popálené děti, které trpěly následkem opakované mozkové malárie. Takže kdyby se zabránilo nákaze malárií v raném dětství, tak by neměly mít epilepsii, nespadly by do ohně a nepopálily se. Viděli jsme velké dlouhodobě neléčené vředy, kde mouchy sedaly na ty rány a kladly tam vajíčka. Každé dítě mělo těžkou podvýživu, která se projevuje těmi velkými bříšky. Chodily v záklonu, aby vůbec to bříško uměly vybalancovat. Když se podíváme na tu populaci teď, tak nic z toho nevidíme. I to ukazuje, že ta nemocnice měla svůj efekt nejenom v léčbě pacientů, ale i v jejich edukaci a v prevenci."

Foto: Ostravská univerzita

Malawi se pro lékařskou fakultu stala detašovaným pracovištěm.

"Ano, naši kolegové z Lékařské fakulty tam mohou dělat vědecký výzkum, který je také velmi potřebný. Takže ono se to vzájemně propojilo a jsem rád, že to má podporu nejen ministrů školství a zdravotnictví v Malawi, ale dokonce i pana prezidenta Chakwera.

Foto: Ostravská univerzita

Jak reagují medici, když přijedou do Malawi a vidí situaci tamního zdravotnictví?

"Naši medici z ostravské univerzity budou vyjíždět teď poprvé, ale v minulosti už s námi byli na misích medici z Univerzity Karlovy. Myslím, že to v nich vyvolalo hluboké zážitky na celý zbytek života. Já bych přál každému studentovi, aby to zažil. Navíc tam vidí stavy, o kterých u nás jenom čte v knížkách nebo ve skriptech. Myslím si, že je to profesně i lidsky velmi obohacující a že klidně i několikatýdenní pobyt může dát tomu člověku strašně moc," představil českou pomoc Malawi děkan Lékařské fakulty Rastislav Maďar.