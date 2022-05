Lipavský: Rozhodnutí Maďarska nepodpořit sankce na ruské energie je nepřijatelné

Přístup maďarské vlády, která se rozhodla nepodpořit jakékoli sankce mířící na ruský energetický export, považuje ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) za nepřijatelný. Uvedl to dnes na twitteru. Země Evropské unie se v pondělí opět neshodly na nových sankcích proti Rusku, jejichž přijetí stále brání nejednota kolem embarga na dovoz ruské ropy. Evropská komise navrhla sankce před 13 dny a od té doby přišla s několika úpravami, které měly vyřešit požadavky oponujících zemí. Maďarsko a Slovensko dostaly z embarga, které má platit od konce letošního roku, výjimku do konce roku 2024, Česko do poloviny téhož roku. Zatímco Bratislava a Praha se podle diplomatů s ústupky spokojily, Budapešť vznáší další podmínky.