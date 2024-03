Lipavský vyzve další státy EU, aby se zapojily do nákupu munice pro Ukrajinu

Český ministr zahraničí Jan Lipavský chce vyzvat další státy EU, aby se zapojily do české iniciativy na nákup dělostřelecké munice pro Ukrajinu. Na jednání unijních ministrů zahraničí v Bruselu chce také poděkovat těm zemím, které tak již učinily. Jak Lipavský řekl novinářům, k iniciativě se dosud připojilo 18 zemí, mezi kterými jsou i státy mimo EU, například Kanada či Norsko. Zásoby munice se pro Ukrajinu v zimě staly kritickým problémem a Kyjev se od začátku ruské invaze z února 2022 do značné míry spoléhá na vojenskou pomoc Západu. Český poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar minulý týden ČTK řekl, že první dodávky by měly dorazit na Ukrajinu nejpozději v červnu.