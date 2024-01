Loňský rok byl v Česku nejteplejší od roku 1961

Loňský rok byl v České republice nejteplejší od roku 1961, kdy začali meteorologové průměrné roční teploty v zemi počítat. Průměrná teplota dosáhla 9,7 stupně Celsia, což bylo o 1,4 stupně více než takzvaný normál z let 1991 až 2020. Dosud nejteplejší rok 2018 loňská průměrná teplota překonala o desetinu stupně. U deseti měsíců loni byla průměrná teplota nadnormální. V tiskové zprávě to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Srážkově byl rok 2023 na území Česka normální. Předběžný průměrný roční úhrn srážek 728 milimetrů představuje 106 procent normálu let 1991 až 2020, uvedli meteorologové.