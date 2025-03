Macháč v Acapulcu porazil Davidoviche a získal první titul na okruhu ATP

Český tenista Tomáš Macháč vybojoval premiérový titul na okruhu ATP. Ve finále turnaje v Acapulcu porazil Španěla Alejandra Davidoviche 7:6 a 6:2. Utkání vyhrál za hodinu a 38 minut.

Čtyřiadvacetiletý Macháč, který plnil v mexickém letovisku roli nasazené osmičky, získal první titul na elitním okruhu při své druhé finálové účasti. Vloni neuspěl v rozhodujícím utkání v Ženevě proti Norovi Casperu Ruudovi. Stal se druhým českým vítězem Mexican Open a navázal na triumf Jiřího Nováka z roku 1998. Tehdy se turnaj hrál v metropoli Mexiku.

"Momentálně cítím jen úlevu, protože to byl náročný týden. Nechtěl jsem ve finále prohrát, zvláště když mám takovouto formu. Jsem opravdu šťastný, že se mi dnes podařilo vyhrát, protože Alejandro hrál velmi dobře. Byla to těžká bitva," řekl v rozhovoru na kurtu Macháč. "Podával jsem velmi dobře. Bez dobrého servisu by to ve dvou setech neskončilo," doplnil.