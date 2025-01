Macíka vítala při nočním návratu z Rallye Dakar hymna šampionů

Vítěz Rallye Dakar v kategorii kamionů Martin Macík se při nočním návratu do Prahy dočkal na letišti bouřlivého uvítání několika desítek fanoušků. Pětatřicetiletý pilot obhajobu loňského prvenství řádně oslavil již po pátečním dojezdu v Saúdské Arábii, jak ale řekl, nejsou všechny podrobnosti ke zveřejnění. Velkou pozornost si v Ruzyni získal buldoček Cody, jehož pánem je Dušan Drdaj, nejlepší z českých motocyklistů. Skončil na 17. místě.

Letadlo z Džiddy s českými účastníky Dakaru přistálo v Praze až hodinu po půlnoci z neděle na dnešek. V letištní hale přesto nechyběli nejvěrnější fanoušci z mnoha koutů republiky. Velký transparent "Sedlčany vítají šampiony Dakaru 2025" s fotografií celé posádky třímající v rukou kovové trofeje v podobě beduínů nenechával nikoho na pochybách, kdo jsou hlavní oslavenci.

Když se posádka týmu MM Technology objevila, zaburácela halou legendární skladba We Are the Champions od skupiny Queen, která se celosvětově používá jako hymnus pro uvádění vítězů sportovních, ale i společenských soutěží.

Kvůli jediné nepovedené etapě s technickými problémy se loňskému pátému místu mezi automobily nemohl přiblížit Martin Prokop. Skončil jedenáctý. "Mám smíšené pocity. Radost, že jsme dojeli do cíle a předvedli skvělou show, aspoň myslím. Samozřejmě je zklamáním, že desátý Dakar nevyšel na lepší než jedenácté místo. Musím však také vyzdvihnout, co předvedla celá česká výprava. A hlavně Martin Macík, který vyhrál," poukázal jihlavský pilot.