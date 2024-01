Historický český úspěch na Rallye Dakar: Kategorii kamionů vyhrál Macík, Loprais má stříbro

Čtyřiatřicetiletý Martin Macík startoval na Dakaru podvanácté, podesáté jako pilot. Letos se do čela dostal v 6. etapě, kdy předstihl loňského vítěze Januse van Kasterena z Nizozemska a první místo již neopustil. Nakonec porazil druhého Aleše Lopraise o hodinu a 54 minut.

„Bylo to úžasné, projeli jsme cílem a chvilku jsem hledal slova. Po 23 letech, co se táta rozhodl jet na Dakar, tak jsme vyhráli. Děkujeme všem lidem v týmu, sponzorům i fanouškům, kteří za námi stáli. Dokázali jsme to, jsme vítězové,“ uvedl spokojený Macík na sociálních sítích, kde jemu i jeho týmu gratulovaly tisíce lidí.

An OUTSTANDING performance by @martinmacikjr, Frantisek Tomasek & David Svanda to win the #Dakar2024 Trucks title by a +1hr 54'39'' margin! pic.twitter.com/65wcdEqjmg — DAKAR RALLY (@dakar) January 19, 2024

„Obrovská gratulace celému týmu. Dlouhá dřina, profi práce a vyplatilo se to. Je bomba,“ napsal jeden z fanoušků. „Jste borci. To, co předvádí Česká republika a naši jezdci včetně mechaniků a všech z doprovodu, je neuvěřitelné a jsme na vás všechny moc pyšní,“ uvedl další. Lidé na sociálních sítích ocenili také výkon Aleše Lopraise. „Jsme hrdí na vás oba, protože obsadit 1. a 2. místo celkově českými posádkami v kamionech je neskutečná pohádka. Tak malá země a taková velmoc v závodních kamionech.“

Další české úspěchy

Dařilo se i dalším českým reprezentantům. V kategorii automobilů se přepisoval český rekord. Postaral se o to jednačtyřicetiletý Martin Prokop, který skončil na 5. pozici a vylepšil si tak i své životní maximum.

„Je to neskutečný pocit. Smekám před frajerama ze svého týmu, kteří odvedli neskutečnou práci. To auto jsme strašně posunuli. Sice jsme oproti loňsku poskočili jen o jedno místo, ale ten výsledek má v konkurenci, jaká tady byla, neskutečnou cenu. Auto bylo mnohem rychlejší a jsem šťastný, že se nám to podařilo, páté místo je pro nás jako soukromý tovární tým bomba. Určitě to byl nejtěžší Dakar v Saúdské Arábii,“ řekl Prokop na sociálních sítích.

V kategorii motorek byl nejúspěšnějším českým zástupcem motocyklista Martin Michek, který obsadil na Rallye Dakar 10. místo a vyrovnal své maximum z roku 2021 i historicky nejlepší český výsledek v kategorii. Pětatřicetiletý Michek startoval na pátém Dakaru, absolvoval tak všechny ročníky slavné soutěže, které se konaly v Saúdské Arábii.

„Je to magické, ani jsem v to nedoufal. Sice jsem měl v etapě menší pád, ale jel jsem tak, aby tempo vyhovovalo a hlavně abych to někde nezahodil,“ řekl Michek, který měl v průběhu 46. ročníku rallye problémy s poraněnou rukou a několik dnů jej limitovalo i onemocnění.