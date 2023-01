Aleš Loprais na Dakaru končí. Potvrdil, že divák skrytý za dunami zemřel po kolizi s jeho kamionem

"Aleš Loprais se přihlásil úřadům k vyšetřování, které je v takových případech obvyklé a které mu znemožnilo start do etapy," uvedli pořadatelé 45. ročníku rallye.

Devětašedesátiletý rallyeový fanoušek z Itálie se v okamžiku neštěstí nacházel za dunou, skrytý výhledu pilota. Muž pak podle videa po srážce vstal a komunikoval. Dvě až tři hodiny poté se mu udělalo nevolno a při transportu do nemocnice dostal infarkt, uvedl Loprais. Vše se dozvěděl až v bivaku, když se chystal spát a byl rád, jak etapu zajel.

Ve středu nad ránem na facebooku zveřejnil video i se záběry z nehody a potvrdil, že byl jejím nevědomým účastníkem.

"Vyhasnul lidský život a de facto mým přičiněním, protože já jsem točil tím kolečkem. Musím říct, že jsem o tom vůbec nevěděl, stejně tak jako ostatní v posádce. Máme externí videa, která to dokazují. Nicméně nic to nezmění na tom, že vyhasl lidský život. Tímto bych chtěl vyjádřit soustrast jeho rodině a blízkým kamarádům. Strašně mě to mrzí a potáhne se to se mnou v životě."

Když kamion letí po duně, a skočí, pilot nevidí, co se děje pod nimi

Jak napsal server sport.cz, Dakar se sice odehrává na velkých pláních a v poušti, nicméně v Saúdské Arábii se v dunových polích objevuje spousta fanoušků. Miloslav Janeček, někdejší účastník Dakaru pro server sport.cz popsal, že se diváci na dunách chovají neukázněně. Lezou za dunu, parkují tam i auto. I když je vyhánějí, je to marné.

Jak kamion letí po duně vzhůru a skočí, tak pilot ani zbytek v kabině nemohou vidět, co se děje pod nimi. Pokud pak je člověk za dunou přímo ve stopě, jsou následky střetu fatální," uvedl Janeček na facebookovém profilu Dakaru.

Podle dostupných údajů při Rallye Dakar přišlo od roku 1979 o život zhruba osm desítek lidí, přesný počet úmrtí se podle různých zdrojů liší. Závodníků zemřelo 27, ostatní byli členové doprovodu, novináři a diváci.