Začala Rallye Dakar. Na startu je i početná skupina českých posádek. Pořadatelé slibují náročnou trať

Nejvyšší ambice bude mít mezi kamiony Martin Macík, který skončil loni druhý.

"Jsem tady podvanácté, to už člověk trošičku některé věci přejde, a ví, co ho čeká. Jakmile mám helmu, tak to všechno spadne a už si to užíváme."

Martin Macík však ví, že je Dakar nevyzpytatelný. Dá se očekávat, že na nejvyšší metu zaútočí i Aleš Loprais v kamionu Praga, který musel vloni po tragické srážce s divákem odstoupit z prvního místa. Ambice má i Martin Valtr a další. Ani letos kvůli ruské invazi na Ukrajinu nestartují Kamazy.

V kategorii Original by Motul pro jezdce bez asistence se bude snažit prosadit David Pabiška, který byl v minulosti dvakrát čtvrtý. "Kdybych jel s mechanikem, je to 1,5 milionu korun navíc," přiznal Pabiška. Na Dakaru se objevil už v Africe, poté v Jižní Americe a teď v Saúdské Arábii.

Konkurence v kategorii automobilů je obrovská

A kteří další jezdci mají šance na dobré umístění?

"V kategorii automobilů může Martin Prokop atakovat první desítku. Konkurence v kategorii aut je opravdu zdrcující, takže tam to má Prokop výrazně těžší, než čeští kamionisté. Totéž platí i o motocyklovém závodníkovi Martinu Michkovi, který je určitě skvělým endurářem, ale v kategorii motocyklů, navíc bez podpory továrního týmu, to je těžké. Ale i on může pomýšlet na umístění v první desítce, což by byl obrovský úspěch," říká motoristický expert Radiožurnálu Jakub Knoll.

Automobilový závodník Martin Prokop má realistické očekávání. Již čtyřikrát se prosadil do elitní desítky a stále věří, že dokáže vylepšit své maximum v podobě dvou šestých míst. "Konkurence neskutečně narostla. Množství krásných aut a velmi šikovných pilotů se zase zvýšilo. Za mě je tam minimálně 35 kluků, kteří jsou schopni bojovat o první desítku," řekl Prokop, jenž přes léto zabudoval do svého fordu výkonnější turbomotor.

Motocyklista Michek byl před rokem jedenáctý a jen jedna pozice jej dělila od nejlepšího výsledku z roku 2021. I on, stejně jako Prokop, bude jako člen soukromého týmu bojovat proti velké skupině továrních jezdců.

Novinkou je dvoudenní etapa

Pořadatelé připravili pro téměř osm stovek závodníků trať s 12 etapami. Novinkou je dvoudenní etapa nazvaná Chrono 48. Je bez asistence a nahradí dřívější podobu maratonské etapy. Navíc mohou závodníci využít i alternativní trasy.

"Alternativní trasy jsme si vyzkoušeli v Maroku. Dali ji tam jenom jednou hned v první etapě a všichni jsme se ztratili. Pak je tam etapa Chrono 48, když ji dodrží tak, jak mají, a opravdu nebudeme mít přístup k telefonům, a zastavíte někde uprostřed pouště po čtvrté hodině odpoledne, opravíte si auto sami, protože nikoho nemáte. A až druhý den se dozvíte, co se děje, tak si myslím, že to bude zajímavé. Otázkou je, jestli to pořadatel dodrží," říká Martin Macík.

Následovat bude 12 etap. Bezmála osm stovek závodníků má celkově absolvovat téměř 8000 km, měřených bude 4716. Organizátoři 46. ročníku legendární rallye podle svých slov připravili náročnou trať. Nejtěžší od roku 2020, kdy se soutěž přesunula do Saúdské Arábie.