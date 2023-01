České ikony v centru LA

Dílna na adrese 3500 Fowler St v Los Angeles | Foto: Ája Bufka, Radio Prague International

S Paulem Greensteinem jsem se seznámil nedávno na premiéře filmu “Kdo chce zabit Jessii?” v místním nejstarším stále fungujícím kinu Union. Přijel stylově v Tatře 54 a zaparkoval přímo před vchodem na červeném koberci.

Sympatický šedesátník hned na úvod přiznal: “Miluji vše staré, a pokud něco nefunguje, snažím se tomu pomoct. Od klasických dopravních prostředků, zářivých světel slavných neonů na historických budovách v Hollywoodu, přes hrací skříně až po zajímavé obytné budovy.”

Boehmerland | Foto: Ája Bufka, Radio Prague International

V jeho sbírkách nechybí ani nejdelší motorka světa Böhmerland z roku 1932, Škoda Felicia (roadster 1960), historický Metz (1910) a především provozu schopné motocykly světově proslulé značky Indian. Jeden z nejstarších modelů zrestauroval k oslavě stoletého výročí firmy. „Společnost Indian zastupovala v Los Angeles i české motorky. A díky tomu se v té době daly snadno pořídit”, vysvětluje Paul a neopomene dodat, „prodejci dopravních prostředků zpoza železné opony byli v té době vystaveni výhrůžkám tykajících se i jejich zdraví.“

Greenstein se narodil v New Jersey. Jeho otec emigroval ve dvacátých letech minulého století z tehdejší východní části Československa. „Motorismus mě inspiroval už v mladém věku, možná i proto, že jsem díky bohatému strýci Bennymu řídil ta největší a nejpopulárnější auta své doby, například Hudson 55. Strýc, který seděl vzadu, mi během jízdy ukazoval zajímavá stará vozidla, kolem kterých jsme projížděli. Tohle je Nash, tamto Kaiser atd. Od té doby, jsem byl fascinován historickými vozy a nová mě vůbec nezaujala. Proto jsou dodnes veteráni mojí vášní."

Motorky | Foto: Ája Bufka, Radio Prague International

Cesta ke sběratelství československých motocyklů a automobilů

Další Tatra čeká na renovaci | Foto: Ája Bufka, Radio Prague International

„Hlavním podnětem byla kniha o vojenských dopravních prostředcích. V německé sekci byla Tatra 87. Ptal jsem se tehdy otce, co to je? Vůz z rodné vlasti, zněla odpověď. Začal jsem se o něj zajímat a vyhledávat ho. V Los Angeles jsem našel dva. Byly provozně opuštěné, ale majitelé si přesto přáli za ně dostat poklady. Na poprvé jsme se nedohodli, ale po několika letech se sami ozvali a vozy mi skoro darovali zadarmo. Žádný z nich nebyl v provozu od šedesátých let. U jednoho chyběl motor. Ten právě dávám dohromady, druhá Tatra už jezdí a na výstavách veteránů slaví ohromné úspěchy."

Paul a Dydia | Foto: Ája Bufka, Radio Prague International

Politika v době železně opony umožnila restaurátorovi dostat se i k motocyklům ČZ. „Některé jsem odkoupil od sběratelů, jiné od prodejců a proto je většina z nich v originálním stavu. Na přelomu poloviny minulého století žili všichni v Americe ve strachu z komunismu. Nedělám si legraci. Vlastním Škodu Felicii z roku 1960 a dealer Willy v Santa Monice, který ji importoval, dostával od lidí vyhrůžky smrti, protože prodával komunistické auto. Díky tomu i prodejci československých motorek se jich snažili co nejrychleji zbavit. Byla to časová perioda, kdy bylo možné se k nim levně dostat."

Na to, že se tehdy odehrávaly i neskutečné příběhy, vzpomíná Paul s úsměvem: „V té době se jeden z nich týkal Tatry 603 z roku 1970. Dovezl ji kamarád z východního Německa. Přejel s ní přes celou Ameriku. Ptal jsem se ho, co zajímavého během toho prožil. Odpovědí mně překvapil: “Naučil jsem se nová slova v angličtině. U každé benzinové pumpy se k autu seběhla spousta lidí a všichni vykřikovali I’ll be dammed. Až později jsem pochopil, že se jednalo o zvolání největšího obdivu od Američanů ve stylu „Ty vo.e.“

Vyšperkovaná Tatra 87

Detaily | Foto: Ája Bufka, Radio Prague International

Shánět náhradní díly k obnově historických vozidel není vůbec jednoduché ani v době internetu. Často je Podle Paula potřeba si některé součástky samostatně vyrobit: „Nemělo by to být složité, pokud to dává smysl, ale je potřeba si uvědomit, jako u čehokoliv na světě, že se jedná jenom o to udělat kvalitní práci a nevyhýbat se ani nejmenším detailům. Hlavně nespěchat, ale zvážit a nastudovat nejlepší cestu k obnově.“

Tatra 87, vítěz ankety New York Times | Foto: Ája Bufka, Radio Prague International

V roce 2010 vyhrála čtenářskou anketu New York Times o nejlepší rekonstrukci historických vozidel z 651 vozů, Tatra 87. Vlastní a zrestaurovali ji Paul Greenstein a Dydia DeLyser. “Z Evropy si ji přivezl voják. Čtyřicet let stála venku a už se rozpadala, když jsme vůz objevili. Tenhle skvost nám pomáhala zachránit firma Eccora z Lubiny, nedaleko Kopřivnice,” obdivuje Paul dodnes spolupráci s několika páry tamních šikovných rukou. Automobil, který oceňují po celém světě, má unikátní karoserii. Za aerodynamickým tvarem stojí Hans Ledwinka a Erich Übelacker. Vycházel z Tatry 77, prvního vozu navrženého s ohledem na aerodynamiku. Design byl jedním z nápadů předložených Paulem Jarayem maďarského původu, který navrhl německé vzducholodě Graf Zeppelin.

Tatra T87 | Foto: Ája Bufka, Radio Prague International

Československé vozy v Hollywoodu

Indian Junior Scout 500cc twin | Foto: Ája Bufka, Radio Prague International

I Hollywood si povšimnul kvalitní práce restaurátora. Některé jím obnovené motoristické poklady si zahrály v řadě filmů a televizních seriálů. Byly fotografované na titulních stránkách časopisů Forbes s Georgem Clooneym a ve Vanity Fair s Julii Lewis. Další stroj, ke kterým patří např. Triumph z roku 1957, se objevil ve snímku Podivuhodný případ Benjamina Buttona. Jiný motocykl, Indian Scout z roku 1930, si zahrál v seriálu Indiana Jones atd. Československá auta je možné obdivovat ve filmech X-Men Legion, (Tatra T87 z roku 1941) podobně jako ve snímku Myslivci. T600 (r. 1950) si zahrála v Mystery Men atd.