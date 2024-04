Mariánské Lázně zřídí unikátní kolumbárium se stromem vzpomínek

Na městském hřbitově v Mariánských Lázních na Chebsku vznikne podzemní kolumbárium s křišťálovým stromem vzpomínek. Na skleněné lístky si budou moci pozůstalí nechat napsat jméno zesnulého, listy mohou obsahovat i malé množství zataveného kremačního popela. Strom bude navíc interaktivní. Podle starosty Martina Hurajčíka (ANO) půjde o unikátní dílo, které nemá v České republice obdoby. "Jako většina měst máme problémy s kapacitou a rozšířením hřbitova. Rozhodli jsme se k tomuto poněkud netradičnímu a unikátnímu kroku. Je to takzvaný křišťálový strom vzpomínek, který ještě nikdy v České republice nebyl vystaven," řekl Hurajčík. Do nového pietní místa bude možné uložit až 600 uren. Nad nimi bude stát strom vzpomínek se skleněnými lístky, který bude interaktivní. Prostřednictvím aplikace bude možné daný lístek rozsvítit, ale i přidat fotografie či parte nebo sdílet přístup ke konkrétnímu lístku. Skoro tři metry vysoký strom bude krytý uzamykatelným altánem z bezpečnostního skla. Vybudování stromu schválili zastupitelé. Celkové náklady jsou 4,3 milionu korun, přičemž letos město zaplatí 2,5 milionu korun. Projekt pochází z dílny české firmy Memory Crystal. Hotový by měl být letos na Památku zesnulých.