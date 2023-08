MF: Za své pojištěnce stát zaplatí příští rok o 10,9 miliardy víc než letos

Za státní pojištěnce půjde podle odhadu ministerstva financí příští rok z rozpočtu 151 miliard korun, téměř o 11 miliard víc než letos. Podle aktuálního odhadu letos stát zaplatí 140,1 miliardy, zhruba o 1,7 miliardy méně, než se očekávalo ve schváleném rozpočtu. Vyplývá to z návrhu vládního nařízení, které platby stanoví. Za jedno dítě, seniora nebo nezaměstnaného stát letos platí 1900 korun, příští rok to bude 2085 korun. "Platba státu za takzvané státní pojištěnce je výdajem státního rozpočtu a na straně druhé příjmem zdravotních pojišťoven," uvedlo ministerstvo. Pojišťovny pro příští rok počítají, že systém veřejného zdravotního pojištění bude hospodařit s více než 489 miliardami korun, na zdravotním pojistném se vybere přes 334 miliard. Ministerstvo financí předpokládá, že státních pojištěnců bude 6,035 milionu, zhruba o 100.000 méně než letos. Od začátku války stát platil pojištění i uprchlíkům z Ukrajiny, v současné době většině dospělých 150 dní od příchodu do ČR, dětem, seniorům a pečujícím matkám po dobu dočasné ochrany. V červnu mělo dočasnou ochranu asi 344.000 osob, na konci května jich přes 99.000 pracovalo a nárok na státní platbu za zdravotní pojištění neměli.