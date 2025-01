MfD: Testy digitalizace stavebního řízení ukázaly bezpečnostní chyby IT systémů

Digitalizaci stavebního řízení (DSŘ) neprovázely při spuštění jen technické problémy, IT systémy měly také zásadní bezpečnostní chyby. Například kdokoli, kdo do systému něco uložil, se dostal k veškerým dokumentům všech ostatních uživatelů, mohl je dokonce změnit. Vyplývá to z prověrky, které si objednalo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), píše dnešní Mladá fronta Dnes (MfD).

Podle ministerstva byly chyby již odstraněny, není však jasné, jak dlouho systém fungoval s vadami, píše list. Bývalý ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti), kterého kvůli problémům s digitalizací premiér odvolal, deníku sdělil, že o závěrech testů nevěděl. Na ministerstvu měl pod Bartošem digitalizaci v gesci jeho stranický kolega a do října také politický náměstek Lukáš Černohorský. Ten deníku potvrdil, že Bartoš o závěrech auditů nevěděl.

Digitální systémy stavebního řízení byly spuštěny loni 1. července, úřady a stavebníci s nimi měli od začátku problémy. Na vážné bezpečnostní nedostatky narazila společnost ESET, která systémy prověřovala.