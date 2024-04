Ministerstvo financí zlepšilo výhled české ekonomiky, letos se má vrátit k růstu

Česká ekonomika by se měla v letošním roce vrátit k růstu. Ministesrvo financí v nové makroekonomické predikci zlepšilo svůj lednový výhled. Hrubý domácí produkt by měl podle jeho odhadů v letošním roce růst o 1,4 procenta a průměrná inflace dosáhne 2,7 procenta. Podílet se na tom má především růst reálných mezd, větší spotřeba domácností nebo soukromé investice. Česká ekonomika by letos podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) měla překonat úroveň před pandemií covidu-19. Hospodářský růst bude vyšší než v eurozóně, takže se k ní Česko začne znovu přibližovat. V roce 2025 by měl podle prognózy hospodářský růst zrychlit na 2,6 procenta. Průměrná inflace by měla dál zpomalit na 2,4 procenta.