Ministerstvo kultury navrhne vládě prohlásit broumovské kostely národními kulturními památkami

Soubor staveb nazvaný Broumovská skupina kostelů v Královéhradeckém kraji by se od července mohl stát národní kulturní památkou. Navrhuje to ministerstvo kultury a ve středu se návrhem bude zabývat vláda.

Loni uplynulo 270 let od smrti Kiliána Ignáce Dientzenhofera a letos uplyne 300 let od smrti jeho otce Kryštofa Dientzenhofera, kteří jsou autory navrhovaných staveb. Jejich prohlášení za národní kulturní památky by bylo podle ministerstva důstojným připomenutím tvorby obou barokních mistrů. Ti jsou autory deseti z 11 navrhovaných památek.

Specifičnost souboru spočívá podle ministerstva v začlenění barokních staveb do krajiny skalních útvarů Broumovských stěn. Toto začlenění vytváří ojedinělé řešení v kontextu kulturní krajiny, a to nejen v rámci České republiky, ale i v rámci Evropy.