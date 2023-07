Ministerstvo nechá posoudit stav Roklanské chaty na Šumavě, letos ji bourat nebude

Roklanská chata na Šumavě se letos určitě bourat nebude, řekl dnes novinářům ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Ministerstvo životního prostředí (MŽP) nechá posoudit stav chaty třemi odborníky. Prověří i historii chaty a její vznik. Možné je i to, že by chata byla na jiném místě, uvedl Hladík. Správa Národního parku (NP) Šumava chtěla chatu zbourat, má i demoliční výměr. Hladík také řekl, že jednoznačně podporuje ředitele NP Šumava Pavla Hubeného. Spekulace, že ho odvolá, označil ministr za lživé.

Prioritou pro Národní park (NP) Šumava i pro tamní podnikatele je zpřístupnit turistům Luzenské údolí a Modrý sloup, uvedl Hladík. Cesta Luzenským údolím na hraniční přechod s Německem Modrý sloup je zavřena téměř 80 let. Otevřená by mohla být podobně jako na německé straně, tedy od poloviny července do poloviny listopadu. "Snaha o zpřístupnění je tu dlouhou dobu, pro mě jako pro ministra je to prioritní záležitost, abychom dokázali učinit kompenzační opatření ke zpřístupnění této úžasné části šumavské divočiny, propojit českou a německou stranu. Je to přeci jenom 30 kilometrů hranice," řekl Hladík.

Jako kompenzační opatření by se mohlo rozšířit území, kde může tetřev přirozeně žít, aby se tak eliminoval negativní vliv turistů, kteří tetřeva ruší. Hladík na dotaz ČTK řekl, že by se mohlo buď rozšířit klidové území tetřeva, nebo zlepšit pro tetřeva podmínky v již existujících klidových místech.