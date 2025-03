Zadov: Oáza zimních sportů v srdci Šumavy

Slunečný den na Zadově | Foto: Hana Řeháková, Radio Prague International

Zadov je malebný areál na úpatí Národního parku Šumava. Velikostí je ideální pro rodinné lyžování na dvou modrých sjezdovkách a jedné červeno-modré. Většina návštěvníků volí lyžování v areálu Kobyla, kde najdou jak pohodlnou čtyřsedačkovou lanovku, tak krátkou pomu nebo dětský tunel pro nejmenší začátečníky. Středisko se navíc pravidelně stará o úpravu svahů, což zaručuje skvělé lyžařské podmínky jak pro začátečníky, tak pro zkušenější.

Nedaleko skiareálu Zadov – Kobyla se o pár metrů po silnici výš nachází lyžařský areál U Hořejšů (Churáňov). Dnes je tam v provozu pouze poma u 350 metrů dlouhé sjezdovky a lyžařská škola. Stará jednosedačková lanovka, která vede z Dobré Chaty nahoru na Churáňov už není pár let v provozu.

„Pro krátké dopolední lyžování je to tady ideální, hlavně dneska když mrzne, ale zároveň svítí sluníčko, ale pro začátečníky a rodiny s dětmi je to tady asi záživnější než pro mě, který má radši dlouhé sjezdovky,“ říká Šimon z Prahy, 24 let.

Jednosedačková lanovka na Churáňově | Foto: Hana Řeháková, Radio Prague International

Zeptali jsme se proto i paní Jany, která akorát z lanovky vypustila skupinku dětí na svah.

„My jsme tady s kamarády ubytovaný přímo na Zadově. Je nás dohromady pět rodin a máme děti stejného věku, takže ty se zabaví spolu a nás si vždycky buď někoho odchytnou a nebo nás najdou nahoře u občerstvení. Ale areál je tak přehledný, že nad nima má v takhle velký skupině vždycky někdo dozor.“

Dětský park s tunelem | Foto: Hana Řeháková, Radio Prague International

Běžecké trasy

Běžecké tratě na Zadově | Foto: Hana Řeháková, Radio Prague International

Pro běžkaře je Zadov rovněž skvělou volbou. Nabízí desítky kilometrů upravených běžeckých tratí, které vedou malebnými šumavskými lesy a loukami. Trasy jsou vhodné pro klasický i bruslařský styl a poskytují nádherné výhledy na okolní krajinu.

Kromě lyžování a běžkování můžete na Zadově vyzkoušet i další zimní radovánky. Středisko nabízí možnosti pro snowboarding, skialpinismus, sáňkování a dokonce i adrenalinové zážitky, jako je například snowtubing. Pro děti je k dispozici lyžařská škola a snowpark, kde se mohou naučit základy lyžování a snowboardingu.

Běžecká trať na Šumavě | Foto: Hana Řeháková, Radio Prague International

Ubytování a stravování

Na sjezdovce si můžete dát i čerstvý trdelník, Zadov | Foto: Hana Řeháková, Radio Prague International

Středisko Zadov disponuje širokou nabídkou ubytovacích zařízení, od útulných horských chat až po moderní hotely. Místní restaurace a horské chalupy nabízejí pestrou paletu pokrmů, od tradiční české kuchyně až po mezinárodní speciality.

Lyžařské středisko Zadov je perfektní destinací pro všechny, kdo hledají zimní dovolenou plnou sportu, relaxace a nádherných výhledů. Ať už jste lyžař, běžkař nebo jen milovník zimní přírody, Zadov vás jistě nezklame.