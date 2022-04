Ministerstvo vypsalo dotace na kurzy češtiny a adaptační skupiny pro ukrajinské děti

Organizátoři kurzů češtiny a adaptačních skupin pro děti válečných uprchlíků z Ukrajiny mohou začít žádat ministerstvo školství o dotace na podporu svých aktivit. V programu pro ně bude 1,4 miliardy korun. Žadatelé se o peníze mohou hlásit do 31. května. Využít je mohou na kurzy a skupiny, které se pro ukrajinské děti budou konat do konce srpna. Ministerstvo o tom informovalo ve zprávě na svém webu. V dotačním programu na kurzy češtiny pro Ukrajince ve věku 14 až 18 let je podle úřadu k dispozici 150 milionů korun. Na adaptační skupiny, které budou zaměřené na děti od tří do 15 let, může jít 1,25 miliardy korun. Podle ministra školství Petra Gazdíka (STAN) je možné, že se v případě potřeby peníze ještě navýší. "Výchozí alokace je 1,4 miliardy Kč, ale můžeme ji navýšit podle skutečných potřeb," uvedl. Žadatelé se budou hlásit o dotace administrativně jednoduchou formou šablon, dodal.