Blíží se zápisy do škol. Pro české děti začínají v dubnu, pro ukrajinské v červnu

V Česku na začátku dubna začínají první zápisy dětí do základních škol. V květnu budou pokračovat zápisy do škol mateřských. Kromě Čechů je teď řeší také rodiny z Ukrajiny, které do Česka utekly před válkou. Ministerstvo školství odhaduje, že celkem do českých škol nastoupí kolem 125 tisíc nových žáků z Ukrajiny ve věku od tří do osmnácti let. Ve středu vláda schválila na začlenění ukrajinských žáků do škol a adaptační skupiny do srpna zvýšení rozpočtu ministerstva o 5,2 miliardy korun.

Předškolní ukrajinské děti se zatím do prvních tříd hlásit nemusí | Foto: René Volfík, iROZHLAS.cz

Přestože pro české předškoláky začínají zápisy do škol už tento týden, předškolní ukrajinské děti se zatím do prvních tříd hlásit nemusí. Ministerstvo školství pro ně vypsalo zvláštní zápisy až v červnu a v červenci. Školy tak nejprve přijmou děti trvale žijící v Česku, až poté se o volná místa budou ucházet ukrajinské děti.

„Uklidnila bych české rodiče, že na české děti se v tom pravidelném zápise určitě dostane, jak kapacity škol dovolí. Pokud k nám přijdou děti z Ukrajiny, tak my žádost budeme registrovat, ale k zápisu půjdou v tom zvláštním termínu, který stanoví ředitel školy,“ řekla Českému rozhlasu Hana Stýblová z Asociace ředitelů základních škol.

Pokud počet žádostí o přijetí ukrajinských dětí převýší kapacity škol, může zřizovatel podle nové legislativní úpravy „Lex Ukrajina“ maximální počet míst na některých školách výjimečně navýšit.

Ukrajinské děti v české třídě | Foto: Václav Plecháček, Český rozhlas

Některá města pro děti z Ukrajiny chtějí zřídit pouze ukrajinské třídy, jinde je plánují zařadit do běžných tříd. Někde už malí uprchlíci do škol nastoupili, školy ale na hlavní nápor teprve čekají. Třeba v Plzni už teď navštěvuje základní školy zhruba 250 ukrajinských dětí. Město momentálně eviduje zhruba dalších 1500 žáků ukrajinských uprchlíků, kteří budou potřebovat do základních škol zařadit.

„Spíš bychom se chtěli vydat cestou kombinací. To znamená vytvořit malotřídky nebo speciální ukrajinské třídy. Jednáme se Západočeskou univerzitou, která disponuje prostory pro tvorbu malotřídek, ale ještě máme i jiné prostory, které řešíme pro ukrajinskou školu,“ řekla radní Plzně Lucie Kantorová Českému rozhlasu.

Zaplněnější školky

Foto: Tomáš Adamec, Český rozhlas

Získat místo ve školce bude zřejmě pro uprchlíky z Ukrajiny obtížnější než v základní škole. Mateřské školy mají totiž zaplněnější kapacitu. Ze statistik ministerstva školství vyplývá, že průměrná obsazenost třídy ve školce je zhruba 21,5 dítěte, zatímco v základní škole 19,3.

Nejvyšší možná kapacita třídy může být podle předpisů v mateřské škole 28 dětí, v základní 34. Tento počet ve třídě nesmějí školy překročit ani při zvýšení své dosavadní kapacity, o které mohou kvůli válečným uprchlíkům z Ukrajiny požádat bez stanoviska hygieniků a stavebního úřadu.

Resort školství nyní zjišťuje kapacity školek a podle výsledku, který by měl být znám do poloviny dubna, by pak mohlo ministerstvo upravit podmínky zápisů. Tak, aby byla místa i pro předškoláky z Ukrajiny. I pro pětileté děti z Ukrajiny totiž platí povinnost předškolního vzdělávání. A stát jim proto musí podle ředitele odboru základního vzdělávání ministerstva školství Michala Černého místo ve vzdělávacím systému zajistit.

Michal Černý | Foto: Kateřina Součková, Český rozhlas

„Kdyby se ukázalo, že je nějaký region, kde bude zoufalý nedostatek kapacit, že se tam nevejdou ani ukrajinští předškoláci, kteří mají vzdělávání povinné, tam by třeba mohl být závazek držet nějaký určitý počet míst pro předškoláky z Ukrajiny,“ řekl Českému rozhlasu.

Ve středu vláda schválila na začlenění ukrajinských žáků do škol do srpna zvýšení rozpočtu ministerstva školství o 5,2 miliardy korun. „Peníze budou potřeba na zařazení dětí do běžných tříd, adaptační skupiny pro mateřské a základní školy a kurzy češtiny pro školáky i ukrajinské učitele,“ řekl ministr školství Petr Gazdík (STAN).